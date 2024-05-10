Тренер «Ариса»: «У Кокорина были другие варианты продолжения карьеры»

Главный тренер кипрского «Ариса» рассказал, что у нападающего , который 9 мая продлил контракт с клубом из Лимассола, были варианты с переходом в другую команду.

Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были. Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещё раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны.