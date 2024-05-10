Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиКипр. Первый дивизион 2023/2024

Тренер «Ариса»: «У Кокорина были другие варианты продолжения карьеры»

10 мая 2024, 15:24

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что у нападающего Александра Кокорина, который 9 мая продлил контракт с клубом из Лимассола, были варианты с переходом в другую команду.

Знаю, что у Александра были другие варианты продолжения карьеры. Конкретно не разговаривал с ним о том, какие варианты были. Кокорин чувствует себя комфортно в команде, городе и стране. Думаю, что он хочет доказать ещё раз всем после этого, так скажем, не особо идеального года с его стороны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ хочет подписать полузащитника «Монако»
Вчера, 23:25
Слухи«Монца» хочет выкупить права на Даниэля Мальдини
Вчера, 23:06
Слухи«Бавария» сможет выкупить Тилльмана у ПСВ
Вчера, 22:19
Луис Энрике прокомментировал слухи вокруг Хави Симонса
Вчера, 15:52
Слухи«Ливерпуль» может подписать игрока из Бельгии на замену Салаху
Вчера, 14:23
СлухиБруно Гимарайнс не перейдёт в ПСЖ
Вчера, 14:09
Все комментарии
Futurista
Futurista
10 мая в 15:27
1 Ресторан "Русский шансон" в центре города...
2 Шашлычная на набережной...
3. СПА-шампань в горах...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 