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Хави Симонс не вернётся в ПСЖ

10 мая 2024, 09:55

Полузащитник ПСЖ, находящийся в аренде в «РБ Лейпциг», и сборной Нидерландов Хави Симонс летом не вернётся в Париж. Симонс очень нравится главному тренеру парижан Луису Энрике, но сам игрок намерен продолжить карьеру в другом месте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать голландца. Также «РБ Лейпциг» намерен сохранить Симонса, что и является наиболее вероятным вариантом развития событий.

В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 15 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Симонса в 80 миллионов евро.

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Маг_тм
Маг_тм
10 мая в 11:02
А кто у него будет спрашивать что он хочет, пригрозят что на банку посадят до конца контракта, ну или 50 млн $ зарплату поставят, Симонс не сможет отказаться
shlomo2
shlomo2
10 мая в 10:37
Многовато карточек набрал... Больше чем голов забил.
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