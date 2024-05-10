Хави Симонс не вернётся в ПСЖ

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10 мая 2024, 09:55

Полузащитник ПСЖ , находящийся в аренде в «РБ Лейпциг», и сборной Нидерландов летом не вернётся в Париж. Симонс очень нравится главному тренеру парижан Луису Энрике, но сам игрок намерен продолжить карьеру в другом месте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать голландца. Также «РБ Лейпциг» намерен сохранить Симонса, что и является наиболее вероятным вариантом развития событий.

В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 9 мячей, отдал 15 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Симонса в 80 миллионов евро.