ПСЖ может заменить Мбаппе лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

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10 мая 2024, 10:11

ПСЖ хочет приобрести нападающего «Спортинга» и сборной Швеции . Данный игрок может стать новым наконечником атак парижан после ухода Килиана Мбаппе. Французы уже вступили в первоначальные переговоры с окружением Дьёкереша, опасаясь, что на бомбардира могут обратить внимание другие топ-клубы.

25-летний форвард перешёл в «Спортинг» из «Ковентри Сити» летом 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне Дьёкереш сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч, отдал 15 результативных передач и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает шведа в 55 миллионов евро.