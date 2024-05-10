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ПСЖ может заменить Мбаппе лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

10 мая 2024, 10:11

ПСЖ хочет приобрести нападающего «Спортинга» и сборной Швеции Виктора Дьёкереша. Данный игрок может стать новым наконечником атак парижан после ухода Килиана Мбаппе. Французы уже вступили в первоначальные переговоры с окружением Дьёкереша, опасаясь, что на бомбардира могут обратить внимание другие топ-клубы.

25-летний форвард перешёл в «Спортинг» из «Ковентри Сити» летом 2023 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне Дьёкереш сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 41 мяч, отдал 15 результативных передач и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает шведа в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о трансферных планах ПСЖ на лето.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:08
Есть мнение, что дураку и стеклянный шуруповёрт не надолго, ПСЖ надо убрать прежде всего шапкозакидательское настроение и играть с первой и до последней минуты, а так...
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 мая в 11:05
Очень крутой. Без него не видать бы "Спортингу" чемпионства.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 мая в 10:53
Крутой швед! Как же. Зенит его проглядел?
shlomo
shlomo
10 мая в 10:40
Думаю что ценник на него будет для ПСЖ намного выше.
dn3a4mf8gr76
dn3a4mf8gr76
10 мая в 10:37
Хоть так, чем никак.
Валерыч
Валерыч
10 мая в 10:33
Дьёкереш - это настоящая "голевая машина", если сделка совершится, то ПСЖ ничего не потеряет после ухода Мбаппе, а возможно станет ещё сильнее.
Но пойдёт ли швед к шейхам в ПСЖ? Может, ему лучше в Баварию или АПЛ?
А может в Барсу вместо стареющего Левандовски? Посмотрим, что выберет, Виктор. Что для него важнее "бешеные бабки" шейхов или высшие трофеи еврокубков?
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 10:22
Белый слишком может и не прижиться
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