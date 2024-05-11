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Моуриньо может возглавить «Фенербахче»

вчера, 16:57

Жозе Моуриньо может стать главным тренером «Фенербахче».

Представитель клуба уже провёл переговоры с португальским специалистом.

Решение будет принято в июне.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ evge78 (раскрыть)
вчера в 22:31
Не буду спорить, но Маур это всегда(в моей памяти): "дайте мне много денег, состав под меня, а потом может и не взлететь"
evge78
evge78 ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 21:58
Салах, Мане, Ван Дейк, Алиссон. Ван Дейк куплен за рекордную сумму, если я не ошибаюсь. Это воспитанники Клоппа? Моуриньо собрал команду в Роме, которую кроме него никто бы не собрал. Дибала, например. А так же открыл перспективных молодых игроков: Залевски и Бове. А с таким трансферным бюджетом, как в Роме, он не работал никогда, это точно. И тем не менее выиграл Лигу Конференций, и играл в финале Лиги Европы. Теперь в значительной мере благодаря Жозе, в Лиге Чемпионов из Серии А участвуют пять команд, а не четыре, как прежде. Он всё доказал делом.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:53, ред.
Да лучше Порту принять Жозе.
Вообще не похоже на правду, то что Жозе может уйти в Фенербахче. В этом вопросе Жозе избирателен.
У него был шанс уйти в Челси после Поттера, но Жозе сам отказал. В Роме у него большой проект и т.д., а в итоге его уволили. На тот момент нужно было принять более выгодное предложение от Челси, так как в футболе есть только здесь и сейчас и по результатам также. Жаль конечно, но Почеттино может остаться ещё на сезон и не факт что предложение снова будет от Челси.
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Моуриньо становится всё мудрее и мудрее.
aNOOBis
aNOOBis ответ evge78 (раскрыть)
вчера в 19:51
МОуриньо - тренер, который мастерски пудрит мозги...
Абрамович купил ему мегасостав, они нормально справлялись в АПЛ, потом очень хороший состав в Интере. Как Клопп собрать команду из Куонса и воспитанников вроде Трента Моуриньо никогда не мог
shur
shur
вчера в 19:21
...в туркенстане Жозе потеряется, да и никто сильно интересоваться
не будет, мне так думается!
112910415
112910415
вчера в 18:56
может, но это не круто !
evge78
evge78
вчера в 18:44
Жозе два сезона подряд выводил команду в европейские финалы. В одном из них победил. После его увольнения Рома выбыла из турнира в полуфинале. Аргумент, кто такой Моуриньо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:24
Ничего хорошего не ждёт Фенербахче с Жозе .
allemz
allemz
вчера в 17:04
Жозе приедет добивать турецкую экономику) Всем Эрдоганам напрячься
Гость
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