Моуриньо может возглавить «Фенербахче»

Жозе Моуриньо может стать главным тренером «Фенербахче».
Представитель клуба уже провёл переговоры с португальским специалистом.
Решение будет принято в июне.
Жозе Моуриньо может стать главным тренером «Фенербахче».
Представитель клуба уже провёл переговоры с португальским специалистом.
Решение будет принято в июне.
Вообще не похоже на правду, то что Жозе может уйти в Фенербахче. В этом вопросе Жозе избирателен.
У него был шанс уйти в Челси после Поттера, но Жозе сам отказал. В Роме у него большой проект и т.д., а в итоге его уволили. На тот момент нужно было принять более выгодное предложение от Челси, так как в футболе есть только здесь и сейчас и по результатам также. Жаль конечно, но Почеттино может остаться ещё на сезон и не факт что предложение снова будет от Челси.
Вообще не похоже на правду, то что Жозе может уйти в Фенербахче. В этом вопросе Жозе избирателен.
У него был шанс уйти в Челси после Поттера, но Жозе сам отказал. В Роме у него большой проект и т.д., а в итоге его уволили. На тот момент нужно было принять более выгодное предложение от Челси, так как в футболе есть только здесь и сейчас и по результатам также. Жаль конечно, но Почеттино может остаться ещё на сезон и не факт что предложение снова будет от Челси.
Абрамович купил ему мегасостав, они нормально справлялись в АПЛ, потом очень хороший состав в Интере. Как Клопп собрать команду из Куонса и воспитанников вроде Трента Моуриньо никогда не мог
Абрамович купил ему мегасостав, они нормально справлялись в АПЛ, потом очень хороший состав в Интере. Как Клопп собрать команду из Куонса и воспитанников вроде Трента Моуриньо никогда не мог
не будет, мне так думается!
не будет, мне так думается!