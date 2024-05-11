Клозе будет помощником Флика в «Баварии»

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вчера, 00:17

может снова возглавить «Баварию».

Если Флик вернётся в мюнхенский клуб, его помощником станет бывший нападающий «Баварии» .

Напомним, что Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.