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Клозе будет помощником Флика в «Баварии»

вчера, 00:17

Ханс-Дитер Флик может снова возглавить «Баварию».

Если Флик вернётся в мюнхенский клуб, его помощником станет бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе.

Напомним, что Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:44
отличный вариант ... пусть так и случится !
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:52
Ханс-Дитер Флик - это самый оптимальный вариант с тренером для "Баварии" на данный момент. "Бавария" для Флика не чужой клуб, он уже тренировал его, и в своё время завоевал вместе с "Баварией" 7 трофеев, включая и Кубок ЛЧ. Легенда мирового футбола Мирослав Клозе и Флик - это будет замечательный тандем.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 08:30
В новости есть одно …но…
Если Флик вернётся.
А может и не вернётся…
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 07:45
Может Клозе научит Харри Кейна выигрывать трофеи и побеждать в ЛЧ .
Grizly88
Grizly88
вчера в 05:25
Ну и хорошо, Клозе опыта наберется
Scorp689
Scorp689
вчера в 02:38
Какие имена, какие игроки - легенды в прошлом...
salleeh
salleeh
вчера в 01:07
Это лучшая новость, связанная с тренером Баварии, которую я слышал за последние полгода…
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