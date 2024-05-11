Клозе будет помощником Флика в «Баварии»

Ханс-Дитер Флик может снова возглавить «Баварию».
Если Флик вернётся в мюнхенский клуб, его помощником станет бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе.
Напомним, что Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.
Ханс-Дитер Флик может снова возглавить «Баварию».
Если Флик вернётся в мюнхенский клуб, его помощником станет бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе.
Напомним, что Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год.
Если Флик вернётся.
А может и не вернётся…
Если Флик вернётся.
А может и не вернётся…