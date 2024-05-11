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Почеттино рассказал, уволят ли его из «Челси»

вчера, 08:49

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своём будущем развитии карьеры:

Через неделю мы узнаем, останусь ли я на посту главного тренера «Челси». Это не моё решение, это решение владельцев. Поэтому через неделю мы всё узнаем. Меня это не касается.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:08, ред.
Уволить Почетино и подписать Хага. Надо узнать у Глейзеров за сколько они отпустят этого вундеркинда,но явно что не дёшево. Тем более с Хагом придёт нормальный камерунский кипер.
не совсем
не совсем
вчера в 19:11
с чего вдруг это вопрос к Покеттино, если он не решает увольнять себя или нет?
все н правильно сказал, "это вопрос не ко мне"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:01
Скорее всего Почет и сам понимает что к чему - никто его на следующий сезон в Челси не оставит. Отсюда такой пофигизм в его риторике.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:44
Наверное это вопрос к физиологам, массажистам...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:13
Но стоит отметить, что игроков у Челси на два состава и Челси покупал не ноунеймов, а достаточно известных игроков. Возможно Почеттино не умеет быстро адаптировать других игроков в команде, ведь в Тоттенхэме на протяжении сезона играли одни и те же игроки. Да возможно в следующем сезоне дела у Почеттино пойдут лучше, если он определится с составом, но тех игроков которых покупали придётся продать, так как они уйдут не получая достаточного игрового времени.
С таким обилием игроков хорошо получалось у Жозе в Челси во времена Абрамовича, Жозе даже кайфовал когда часто менял игроков. Меняя одних игроков на других, а других сажая на лавку, Жозе использовал мотивацию для игроков. Но в то же время Жозе надевал корону, так как мог отправить любого игрока в запас или на продажу. Это про период с 2004 по 2007 год.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:04
Да, скепсиза полно, но объективно по тактике и рисунку игры к нему ноль вопросов. Надо признать, всего лишь в нападении ни один из форвардов не реализовал явные моменты. Нкунку в лазарете весь сезон, выбор падает на Джексоне... На бумаге мощнейшие крайки в лице Джеймса и Чилли, но их тоже не было весь сезон.
Даже учитывая сухой результат, все глумились над Челси в середине таблицы, но в итоге вон хваленый Ньюкасл там же с МЮ, даже "почти чемпионский" ТТХ рядом. +крутые игры с топами чемпионата.
Посмотрим, мб подходящий тренер может решить все проблемы, но тенденция такова, что одни минусы поменяются на другие....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:48
как говорится, лучшая защита это - нападение.
Маурисио со старта понимал куда идет-плывет. Челси большой клуб с огромными амбициями, подкрепленными большим объемом денег.
да, синее море штормило, Поттер не справился.
на берегу были договоры Поча и Боули и ко.
от того и такие разговоры - цели были поставлены.
1. Попадание в Еврокубки.
2. Внутренний кубок.
однако результаты в таблице. Мы не слепые.
Да, отрезками игра Челси радует. Но последние игры не показатель.
На дистанции надо идти околочемпионском графике.
Боэли сам должен понимать в какую кашу влез.
Он не Абрамович. Другой талант.
мое мнение, у Челси хорошее будущее с Почеттино.
главное почаще убеждать себя в этом и руководство))
такой контрпрессинг к недовольным владельцам.
в эфире программы the rest is football Линекер и Ширер поддерживают Почеттино.
они, как бывшие игроки, видят и понисмают, в Челси у аргентинца работа хорошо строится...но нужно время.
помним, как первые сезоны над Артетой и Арсеналом прикалывались!!!
но владельцам хватило сдержанности и дальновидности, чтоб не поддаться к эмоциям и уволит испанца.
сам Боэли в недавнем интервью the athletic говорил, что команда показала прекрасный футбол с Астон Виллой, Тоттенхэмом и Вест Хэмом.
Почеттино надо оставить на следующий сезон.
команда только НАЧАЛА что то показывать.
и не забываем, что Челси придется продавать ряд игроков, и скорей лидеров.
чтоб не нарушить новые правила -Потолок зарплат.
вряд ли новому топ-тренеру по душе вертеться в оптовом базе)))
а Почеттино молча согласится и продолжит работу.
m6pjsg67e7e5
m6pjsg67e7e5
вчера в 10:37
Через неделю мы узнаем, останусь ли я на посту главного тренера «Челси».
Меня это не касается.

Ты ещё протяни эту неделю, а то за такой базар сцаная метла по тебе прям ревмя ревёт
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:25
Уволят, снова продажи=покупки сделают ради нового тренера.
зачем? Почетттно отличный тренер.
потенциал у команды есть. еще год полтора тренерской работы Почеттино, и Челси вернется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24, ред.
Видно была уже встреча, результат которой не устроил обе стороны. Наверное тренер выдвинул свои условия. И через определённое время боссы клуба либо примут эти условия , либо уволят тренера . Отсюда и такое заявление Почеттино , мол меня это не касается - типа теперь слово за ними...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:23
За такое безразличие гнать его из клуба!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:19
Челси лидер среди всех клубов ТОП 5 чемпионатов по травмированным игрокам и длительности травм в нынешнем сезоне.
Получили 62 травмы и игроки в общей сложности пропустили 309 игр из-за травм.

ВОЗМОЖНО (большими буквами), не будь столько травм в команде сильных игроков, то и Челси бы выступил успешнее.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:02
Через неделю руководство "Челси" поставит на точное место запятую во фразе:
"уволить нельзя оставить" касательно Почеттино.)
goalaktika
goalaktika
вчера в 09:51
Странное заявление. Такое можно, говорить когда человек не уверен в себе
4q2p2f76hcaz
4q2p2f76hcaz
вчера в 09:49
За него всё решат, он сам в отставку не подаст
kwgk9j45r4cf
kwgk9j45r4cf
вчера в 09:34
Однозначно, достоин увольнения.
adekvat
adekvat
вчера в 09:10
Уволят, в Челси сейчас такие владельцы которые скупают всех подряд потом продают. И с тренерами так же будет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:01
Да вроде дали понять, если в еврокубки не попадет команда то все
drug01
drug01
вчера в 08:58
Результаты не важные, вероятно надо его увольнять
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:56
Гнать его надо! Почеттино не тренер для ТОП-клуба. С таким составом Челси может рассчитывать на большее при грамотном тренере.
y3b7sy7vh95j
y3b7sy7vh95j
вчера в 08:55
Сам он хочет остаться, сквозит какое то равнодушие!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:50
Слова "меня это не касается"...удивительны в данной ситуации
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