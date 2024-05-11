Почеттино рассказал, уволят ли его из «Челси»

Главный тренер «Челси» рассказал о своём будущем развитии карьеры:

Через неделю мы узнаем, останусь ли я на посту главного тренера «Челси». Это не моё решение, это решение владельцев. Поэтому через неделю мы всё узнаем. Меня это не касается.