Почеттино рассказал, уволят ли его из «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своём будущем развитии карьеры:
Через неделю мы узнаем, останусь ли я на посту главного тренера «Челси». Это не моё решение, это решение владельцев. Поэтому через неделю мы всё узнаем. Меня это не касается.
Маурисио со старта понимал куда идет-плывет. Челси большой клуб с огромными амбициями, подкрепленными большим объемом денег.
да, синее море штормило, Поттер не справился.
на берегу были договоры Поча и Боули и ко.
от того и такие разговоры - цели были поставлены.
1. Попадание в Еврокубки.
2. Внутренний кубок.
однако результаты в таблице. Мы не слепые.
Да, отрезками игра Челси радует. Но последние игры не показатель.
На дистанции надо идти околочемпионском графике.
Боэли сам должен понимать в какую кашу влез.
Он не Абрамович. Другой талант.
мое мнение, у Челси хорошее будущее с Почеттино.
главное почаще убеждать себя в этом и руководство))
такой контрпрессинг к недовольным владельцам.
в эфире программы the rest is football Линекер и Ширер поддерживают Почеттино.
они, как бывшие игроки, видят и понисмают, в Челси у аргентинца работа хорошо строится...но нужно время.
помним, как первые сезоны над Артетой и Арсеналом прикалывались!!!
но владельцам хватило сдержанности и дальновидности, чтоб не поддаться к эмоциям и уволит испанца.
сам Боэли в недавнем интервью the athletic говорил, что команда показала прекрасный футбол с Астон Виллой, Тоттенхэмом и Вест Хэмом.
Почеттино надо оставить на следующий сезон.
команда только НАЧАЛА что то показывать.
и не забываем, что Челси придется продавать ряд игроков, и скорей лидеров.
чтоб не нарушить новые правила -Потолок зарплат.
вряд ли новому топ-тренеру по душе вертеться в оптовом базе)))
а Почеттино молча согласится и продолжит работу.
Маурисио со старта понимал куда идет-плывет. Челси большой клуб с огромными амбициями, подкрепленными большим объемом денег.
да, синее море штормило, Поттер не справился.
на берегу были договоры Поча и Боули и ко.
от того и такие разговоры - цели были поставлены.
1. Попадание в Еврокубки.
2. Внутренний кубок.
однако результаты в таблице. Мы не слепые.
Да, отрезками игра Челси радует. Но последние игры не показатель.
На дистанции надо идти околочемпионском графике.
Боэли сам должен понимать в какую кашу влез.
Он не Абрамович. Другой талант.
мое мнение, у Челси хорошее будущее с Почеттино.
главное почаще убеждать себя в этом и руководство))
такой контрпрессинг к недовольным владельцам.
в эфире программы the rest is football Линекер и Ширер поддерживают Почеттино.
они, как бывшие игроки, видят и понисмают, в Челси у аргентинца работа хорошо строится...но нужно время.
помним, как первые сезоны над Артетой и Арсеналом прикалывались!!!
но владельцам хватило сдержанности и дальновидности, чтоб не поддаться к эмоциям и уволит испанца.
сам Боэли в недавнем интервью the athletic говорил, что команда показала прекрасный футбол с Астон Виллой, Тоттенхэмом и Вест Хэмом.
Почеттино надо оставить на следующий сезон.
команда только НАЧАЛА что то показывать.
и не забываем, что Челси придется продавать ряд игроков, и скорей лидеров.
чтоб не нарушить новые правила -Потолок зарплат.
вряд ли новому топ-тренеру по душе вертеться в оптовом базе)))
а Почеттино молча согласится и продолжит работу.
Даже учитывая сухой результат, все глумились над Челси в середине таблицы, но в итоге вон хваленый Ньюкасл там же с МЮ, даже "почти чемпионский" ТТХ рядом. +крутые игры с топами чемпионата.
Посмотрим, мб подходящий тренер может решить все проблемы, но тенденция такова, что одни минусы поменяются на другие....
Даже учитывая сухой результат, все глумились над Челси в середине таблицы, но в итоге вон хваленый Ньюкасл там же с МЮ, даже "почти чемпионский" ТТХ рядом. +крутые игры с топами чемпионата.
Посмотрим, мб подходящий тренер может решить все проблемы, но тенденция такова, что одни минусы поменяются на другие....
С таким обилием игроков хорошо получалось у Жозе в Челси во времена Абрамовича, Жозе даже кайфовал когда часто менял игроков. Меняя одних игроков на других, а других сажая на лавку, Жозе использовал мотивацию для игроков. Но в то же время Жозе надевал корону, так как мог отправить любого игрока в запас или на продажу. Это про период с 2004 по 2007 год.
С таким обилием игроков хорошо получалось у Жозе в Челси во времена Абрамовича, Жозе даже кайфовал когда часто менял игроков. Меняя одних игроков на других, а других сажая на лавку, Жозе использовал мотивацию для игроков. Но в то же время Жозе надевал корону, так как мог отправить любого игрока в запас или на продажу. Это про период с 2004 по 2007 год.