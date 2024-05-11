«Аль-Хиляль» Малкома досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

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вчера, 20:27

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Хазм» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль», за который выступает бывший нападающий «Зенита» Малком, досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. Клуб опережает идущий на втором месте «Аль-Наср» на 12 очков за 3 тура до конца сезона.