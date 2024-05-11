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«Аль-Хиляль» Малкома досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

вчера, 20:27
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)4 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-ХазмМатч завершен

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Хазм» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль», за который выступает бывший нападающий «Зенита» Малком, досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. Клуб опережает идущий на втором месте «Аль-Наср» на 12 очков за 3 тура до конца сезона.

«Аль-Хиляль» Малкома досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:54
Поздравляю Аль Хиляль!! Чемпеонство заслуженное они были силнее всех но надеюсь что Аль-Наср может быть кубок выйграет. Удачи Аль-Насру в финале!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:05
Эффект балласта снова в деле. В прошлом сезоне проиграли с отставанием 5 очков, а сейчас отстали на 12 очков. "Прогресс", однако.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
кстати....еще разок поддавки...зенит проигрывает 0-1 армейцам.
динамо, твой шанс!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 21:02
Ройс скорей в МЛС, чем саудовскую лигу.
Модрич, да, поедет спасать Аль Наср.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:57
Геша - эгоюга.. Он не умеет думать.. Ни на поле, ни за его пределами.. Он глуп и до безобразия заносчив.. К тому же непрофессионален.. Все помнят 22-й год и как он готовился к ЧМ.. Не зря он уже не выигрывал национальных чемпионатов 4 года.. Никакие усиления Насру не помогут.. Если ему мало Мане, Брозовича, Лапорта и прочих - пусть дальше лапту гоняет в СА.. 🏏.. Хе.. 🤭😂
Indzaghi
Indzaghi ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:49
Ну , раз Криштиану требует усилений , значит так и будет . Ройс и Модрич одни из них .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43
всех фанатов Аль-Хиляль с победой))))))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 20:40
как раз в следующем туре Аль Роналду принимает чемпиона КСА Аль-Хиляль.
в летом наверно, кр7 потребует топовых усилений.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:39
19-ое чемпионство в про-лиге СА . Неплохо .
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:38, ред.
Безтрофейник обязан организовать коридор для чемпионов.. Мы тоже поддержим : Месси, Месси!!.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭🍓😂🥊🎸
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:38
Поздравляем Малкома с очередным трофеем...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 20:34
Не очень интересно, когда команда, официальным руководителем которой является абсолютный монарх страны, выигрывает чемпик)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:32
Рон в пролёте ,Малком монстр!...
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