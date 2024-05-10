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Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч»

10 мая 2024, 20:06

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Золотой мяч» не вручается прямо сейчас, но я думаю, что Винисиусу осталось немного, чтобы выиграть его. Ему осталось выиграть Лигу чемпионов, а после он поедет на Кубок Америки. Я думаю, он близок к завоеванию «Золотого мяча». Если он хорошо сыграет в финале и на Кубке Америки, то сможет выиграть его.

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Все комментарии
g73xpw4aut5z
g73xpw4aut5z
вчера в 09:13
Если меська не купит его у УЕФА и ФИФА!!!
Фиш 4
Фиш 4 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 07:39, ред.
Потому что Реал - это сила. А вот лысый, например, по телеку финал будет смотреть и приговаривать: "позор, позор...")))
Grizly88
Grizly88
вчера в 07:13
Нет, Месси выиграет мячик
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 22:58
Уж лучше пусть Лунин возьмёт ЗМ, чем Извинисиус)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 мая в 22:05
Не Эго Ист
Не Эго Ист
10 мая в 21:50
Incredulous
Incredulous
10 мая в 21:26
Что? Какой ещё к чёрту Винисиус?
Только Месси!
Эллиада, давай, организовывай демонстрацию!
STVA 1
STVA 1
10 мая в 21:24
А Дзюбу никто в расчет не берет?))))
Colchoneros
Colchoneros
10 мая в 21:14
Шоколад в золотой обертки выиграет!
ABir
ABir
10 мая в 21:02
На счет выиграет - вопрос, но точно будет одним из основных претендентов
Elliada_
Elliada_
10 мая в 20:58
Недавно Джуда пиарили, теперь на Винисиуса переключились.
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
10 мая в 20:54
Стоматологи из МЛС разберут "Золотой мяч" на коронки...
Capral
Capral
10 мая в 20:51
Он хоть и Карл Великий- но человек наивный. Золотой мяч, давно запечатан в бандерольку и ждет отправки в Майами. Жаль, Вини, парень- суперигрок, но самолеты над его домом летают...
Romeo 777
Romeo 777
10 мая в 20:48
Как футболист Винисиус очень хорош, но не хотелось бы, чтобы ЗМ достался такому человеку (именно как человеку). Тони Кроос например не менее достоин (если Реал в итоге выиграет ЛЧ и вернувшийся в сборную Тони успешно отыграет на ЧЕ).
Но но нооо, думаю, если Аргентина даже просто выйдет из группы Кубка Америки, то главным претендентом станет Месси, и не важно, что он играет в любительском и дворовом МЛС 😁
Шуnя771
Шуnя771 ответ Indzaghi (раскрыть)
10 мая в 20:46
Уже какой год "всё в руках" самого....)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Indzaghi (раскрыть)
10 мая в 20:46
А если Мбаппе Евро выиграет?
Indzaghi
Indzaghi
10 мая в 20:25
Мбаппе и Холланд выпали из гонки за ЗМ. Так что все в руках самого Винисиуса .
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 20:20
Переса попросить надо!))
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 20:12
Прочтя это, за океаном, в Майами, один парень и его кореша Альба, Бускетс, Суарес многозначительно улыбаются...)
Варвар7
Варвар7
10 мая в 20:11
Может и выиграет , но помимо спортивной составляющей, надо учитывать и "закулисье"...
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