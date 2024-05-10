Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.
«Золотой мяч» не вручается прямо сейчас, но я думаю, что Винисиусу осталось немного, чтобы выиграть его. Ему осталось выиграть Лигу чемпионов, а после он поедет на Кубок Америки. Я думаю, он близок к завоеванию «Золотого мяча». Если он хорошо сыграет в финале и на Кубке Америки, то сможет выиграть его.
Но но нооо, думаю, если Аргентина даже просто выйдет из группы Кубка Америки, то главным претендентом станет Месси, и не важно, что он играет в любительском и дворовом МЛС 😁
Но но нооо, думаю, если Аргентина даже просто выйдет из группы Кубка Америки, то главным претендентом станет Месси, и не важно, что он играет в любительском и дворовом МЛС 😁