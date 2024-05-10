Анчелотти считает, что Винисиус может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» считает, что нападающий может выиграть «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Золотой мяч» не вручается прямо сейчас, но я думаю, что Винисиусу осталось немного, чтобы выиграть его. Ему осталось выиграть Лигу чемпионов, а после он поедет на Кубок Америки. Я думаю, он близок к завоеванию «Золотого мяча». Если он хорошо сыграет в финале и на Кубке Америки, то сможет выиграть его.