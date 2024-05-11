«Ливерпуль» потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура АПЛ.
Таким образом, «горожане» набрали 85 очков, что лишило «Ливерпуль», который располагается на 3-м месте, шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
«Красные» имеют в своём активе 78 очков за два тура до конца сезона.
Из тренеров хотел бы увидеть не Слота или как его там.а вот Тухеля или Терзича или Эмери. Что-то голландцы слишком плохи,времена Ван Галя и Хиддинка ушли в прошлое.
Из тренеров хотел бы увидеть не Слота или как его там.а вот Тухеля или Терзича или Эмери. Что-то голландцы слишком плохи,времена Ван Галя и Хиддинка ушли в прошлое.