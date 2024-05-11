Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ

вчера, 17:27
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура АПЛ.

Таким образом, «горожане» набрали 85 очков, что лишило «Ливерпуль», который располагается на 3-м месте, шансов на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Красные» имеют в своём активе 78 очков за два тура до конца сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Петрокуб» прервал 8-летнюю чемпионскую серию «Шерифа» в Молдавии
Сегодня, 17:45
У Кейна первая «Золотая бутса», а в Испании отчаянная гонка. Новые снайперы против мегазвёзд
Сегодня, 12:40Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Официально«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге
Сегодня, 12:20 Фото
Кордоба: «Неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул»
Сегодня, 11:14
«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство
Вчера, 23:34
ОфициальноВлахович признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам апреля
Вчера, 22:00 Фото
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:42
ну так и МС не особо много взял,только АПЛ и то где то 60/40. Холан только и может Шефилду отгружать,даже Бабаёжка разыгрался под занавес.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:40
ну это как сказать.... без него эти три футболиста,уж точно регрессировали, а Юрка третье место взял и с таким составом даже за АПЛ боролся.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:38, ред.
Клопп выжал максимум из этого состава,учитывая что очень много было травмирорванных. Конечно ЛЕ проиграли,но тут скорее уже усталость сказалась. АПЛ выжимает все соки из футболистов и тренеров. Ну и ещё скажу,что в этом сезоне Красным везло и только под конец везение отвернулось.
Из тренеров хотел бы увидеть не Слота или как его там.а вот Тухеля или Терзича или Эмери. Что-то голландцы слишком плохи,времена Ван Галя и Хиддинка ушли в прошлое.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:45
В след. сезоне будет другой Ливерпуль с другим тренером , другой тактикой на игру и скорее всего будут новые игроки . Ливерпуль еще поборется за победу в АПЛ и в ЛЧ .
rctd2qtehk7c
rctd2qtehk7c
вчера в 20:05
И так было ясно.
shur
shur
вчера в 19:19
...игра со знанием дела от Ман Сити или рваный футбол ,на удачу
от Ливера, безусловно первый вариант, всё закономерно...!
матос
матос
вчера в 19:01
Жаль конечно самый титулованный клуб Англии , особенно на международной арене. Удачи им в дальнейшем.
112910415
112910415
вчера в 18:54
ужасающий сезон для Ливерпуля !
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:45
Хотели квадрупл, а получили однолупл)
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:41
Суперкомпьютер смотрит на текущую ситуацию в таблице и выдает то же самое.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:39
Я думаю Клопп уже это сказал не давно
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:39
А тем временем Суперкомпьютер ждет чемпионства от Ливера
allemz
allemz
вчера в 17:34
Клоппыч без Мане, Фирмино и Вейналдума особо не спрогрессировал
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:32
Это было ясно когда проиграли Пэласу
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:31
Квадрупл в марте и Кубок лиги в мае. Провальный уход Клоппа.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 