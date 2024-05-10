Вальверде: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки»

Полузащитник «Реала» заявил, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.

Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем «Реалу» — Лигу чемпионов. У меня уже есть победа в ЛЧ . Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки.