Вальверде: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде заявил, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.
Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем «Реалу» — Лигу чемпионов. У меня уже есть победа в ЛЧ. Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки.
Как не крути, а турниры сборных ценятся больше, чем ежегодный клубный турнир, потому что это статус и история. Кто там знает Хенто с 6 ЛЧ? А Марадону, Роналдо, Пеле знают все.
Как не крути, а турниры сборных ценятся больше, чем ежегодный клубный турнир, потому что это статус и история. Кто там знает Хенто с 6 ЛЧ? А Марадону, Роналдо, Пеле знают все.
КА даже по определению не может быть ценнее ЛЧ, второй банально больше доходов генерирует и имеет поклонников по всеми миру, а КА ограничен в основном только прямыми болельщиками его участников, очень редко, когда персофаны (Месси, к примеру) из других частей света приезжают поболеть. Раньше за Бразилию и Аргентину топили многие, приезжали, а сейчас в их составах нет "феноменов", на игру которых можно посмотреть и получить эстетическое наслаждение
КА даже по определению не может быть ценнее ЛЧ, второй банально больше доходов генерирует и имеет поклонников по всеми миру, а КА ограничен в основном только прямыми болельщиками его участников, очень редко, когда персофаны (Месси, к примеру) из других частей света приезжают поболеть. Раньше за Бразилию и Аргентину топили многие, приезжали, а сейчас в их составах нет "феноменов", на игру которых можно посмотреть и получить эстетическое наслаждение