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Вальверде: «Я бы обменял победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки»

10 мая 2024, 17:44

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде заявил, что обменял бы победу в Лиге чемпионов на Кубок Америки.

Уругваю сложнее выиграть Кубок Америки, чем «Реалу» — Лигу чемпионов. У меня уже есть победа в ЛЧ. Я бы обменял Лигу чемпионов на Кубок Америки.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 07:37, ред.
"Новый логотип будет использоваться на Ближнем Востоке. Там, по мнению руководства, изображение креста может оскорбить религиозные чувства мусульман, которые составляют подавляющее большинство населения региона.
При этом отмечается, что в Европе клуб будет и дальше использовать оригинальный дизайн эмблемы с присутствующим на ней христианским символом."

Это выдержка из той статьи, на которую ты сам кинул ссылку. Спасибо, что еще раз подтвердил мои слова)
Фиш 4
Фиш 4 ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 23:49
Очередные оправдания. Лично я вижу автобус, как издевательство над лысым. Анчи знатно потроллил шарлатана) и забил тоже 4😂
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
10 мая в 23:04
Не знал, что подписание соглашения с арабским банком это религиозный мотив.
https://lenta.ru/news/2014/11/27/realmadrid/. Что еще нелепое придумаешь?

Искусственный клуб? А твой естественным путем появился? Кто мама, папа?
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 22:22
Прежде чем что-то писать, не мешало бы сначала ознакомиться с мат. частью вопроса. Реал убрал крест по религиозным мотивам, ради популяризации своего клуба в мусульманской части мира.
Но дело даже не в этом, а в том, что ты даже не отрицал исскуственности МС как клуба, а лишь решил хоть за что-то зацепиться в своё оправдание.
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
10 мая в 21:11
Реал убрал крест с эмблемы ради денег арабов. Это другое?
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 21:04
А МС вообще оказался в ЛЧ только благодаря одному богатенькому дядке в халате, по имени Мансур. Искусственно созданный клуб, у которого основная база болельщиков по странному стечению обстоятельств появилась именно после 2008 года. У вашей команды даже стадион называется именем спонсора, и не имеет ничего общего с историей клуба, хотя до реконструкции назывался "City of Manchester Stadium".
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 19:02, ред.
Ты сам создал проблему, когда зацепился за одно из двух совместно идущих условий. Зачем? Оставил за бортом количество поклонников. (И сравнивал я относительно ЛЧ и КА)
По твоему сравнению схематично это так:
АПЛ = поклонники АПЛ + просто любители футбола
ЛЧ = поклонники АПЛ + поклонники "X" чемпионата (лиги, чьи клубы выступают в ЛЧ или выступали) + просто любители футбола

АПЛ для Пеп - дом, а ЛЧ - международная площадка
Grizly88
Grizly88
10 мая в 18:43
Гному покупают кубки
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 18:35
Копа Америка в Латинской Америке считается престижней Чемп.Европы и Лиги чемпионов.
местечковые амбиции.
все началось когда 4 сборные = Уругвая, Бразилии и Чили прибыли в Аргентину, где то 100 лет назад выяснить кто из них лучше играет в футбол.
Elliada_
Elliada_ ответ Karkaz (раскрыть)
10 мая в 18:32, ред.
Обмен предполагает избавление от одного, чтобы заполучить другое, то есть Вальверде говорит, что хотел бы стать обладателем КА и не быть победителем ЛЧ.

Суарес выиграл КА в 2011. И что? Ему не помешал ни Месси, ни Неймар.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 18:30, ред.
А что тут не понятного? У него уже есть ЛЧ, а КА нет, вот и обменял бы. Если Реал в этом году не выиграет, у него будет еще много шансов, так как Реал фаворит, а Уругвай за Бразилией и Аргентиной. Вот в чём смысл.
Elliada_
Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
10 мая в 18:27
Не знал, что одной победой в ЛЧ можно наестся. К примеру, Роналду даже 5 ЛЧ не наелся, а Вальверде 1 ЛЧ хватило? И какая связь между доходом турнира и его ценностью? К примеру, АПЛ генерирует больше денег, чем ЛЧ и ЧМ. Только это не мешало критиковать Пепа, когда он выигрывал АПЛ и вылетал из ЛЧ.
shur
shur
10 мая в 18:25
...опять двадцать пять, Вальверде, Уругвай, Реал, мечты .......причём
здесь Месси.... это какая то навязчивая идея, чье то пропаганды!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Маг_тм (раскрыть)
10 мая в 18:24
У Вальверде всего 1 победа в ЛЧ. Выиграет в этом и будет 2. Это не то количество, после которого появляется насыщенность.
shlomo2
shlomo2
10 мая в 18:18
Думаю что неравнозначный обмен был бы...:)))
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 18:18, ред.
Кубок Америки ценен только для Вальверде - здесь и сейчас. Одним наелся, во втором нуждается. От его желаний статус этих турниров не поменяется.
КА даже по определению не может быть ценнее ЛЧ, второй банально больше доходов генерирует и имеет поклонников по всеми миру, а КА ограничен в основном только прямыми болельщиками его участников, очень редко, когда персофаны (Месси, к примеру) из других частей света приезжают поболеть. Раньше за Бразилию и Аргентину топили многие, приезжали, а сейчас в их составах нет "феноменов", на игру которых можно посмотреть и получить эстетическое наслаждение
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 18:17
Ты просто не учел тот факт, что Реал завоёвывает ЛЧ почти каждый год. Вальверде в Реале не давно только, уже взял ушастого, и наверняка в этом году возьмёт еще раз, отсюда и такой комментарий
Elliada_
Elliada_ ответ Фиш 4 (раскрыть)
10 мая в 18:14
Причем тут Пеп? И он не сливал ЛЧ. МС забил 4 гола Реалу. Кто еще столько забил Реалу? Реал прошел дальше благодаря автобусу и пенальти.
Фиш 4
Фиш 4 ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 18:06
Да-да. Мы поняли. Лысый просто слил ЛЧ.
Elliada_
Elliada_
10 мая в 17:58, ред.
Вот это поворот. Некоторые, а особенно фанаты Реала, утверждали, что Кубок Америки так себе турнир, таким образом принижая победу Месси с последующим получением ЗМ, а тут игрок Реала заявляет, что КА важнее ЛЧ. А что он скажет по поводу ЧМ?

Как не крути, а турниры сборных ценятся больше, чем ежегодный клубный турнир, потому что это статус и история. Кто там знает Хенто с 6 ЛЧ? А Марадону, Роналдо, Пеле знают все.
Варвар7
Варвар7
10 мая в 17:53
Всё гораздо "проще" -выиграть и менять не чего не придётся...)))
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