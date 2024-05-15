Гендиректор «Динамо»: «Выручка клуба значительно больше 1 млрд рублей»

Генеральный директор «Динамо» поделился информацией о выручке клуба.

В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но, тем не менее, она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.