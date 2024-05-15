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Гендиректор «Динамо»: «Выручка клуба значительно больше 1 млрд рублей»

вчера, 10:42

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о выручке клуба.

В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но, тем не менее, она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.

С учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше [миллиарда рублей]. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:00
Походу гендир ещё и в Налоговой...на полставки..
Capral
Capral
вчера в 11:42
Я мало что понимаю во всех этих расходах и доходах, но одно я знаю точно: Динамо- игрушка ВТБ, а игрушки, как известно, даже самые любимые и дорогие- со временем надоедают... А вот стадион, уже навсегда останется у ВТБ. И очень боюсь, что со временем, из, некогда, легендарного стадиона, которым в советские времена гордились все советские люди- не сделали, какой-нибудь развлекательный центр... Завод ЗИЛ, тоже, когдато- казался вечным и незыблемым...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 11:33
Какой смысл говорить о "выручке" в РПЛ?

95% "выручки" - прямое вливание хозяина) Доходы с трансляций ничтожные, со стадионов - в общей сумме, скорее всего, отрицательные (учитывая стоимость амортизации и строительства стадионов).
eb76a4zgexbd
eb76a4zgexbd
вчера в 11:26
Выручка 1 млрд., а расходы 2 ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:21
А у нас ни один клуб свой реальный бюджет не раскрывает. В основном лапшу на уши вещают
альсато
альсато
вчера в 11:21
А вот истинным болельщикам ФК ДИНАМО по барабану на твои барыши!..ТРОФЕЙ давай МЕРКАНТИЛЬНЫЙ!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:19
Скромно умолчал, что значительная доля выручки это платежи государственного банка ВТБ. Т.е госфинансироаание профессионального футбольного клуба. Но главное это разница между расходами и доходом. А там минус из-за больших расходов
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:08, ред.
Ох не время "барыши" подсчитывать. Вам динамовцам надо полностью сосредоточится на основной задаче. Ну а" дебит - кредит" можно и потом "подбить"...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:05
А почему бы не показать бюджет?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:03
А сколько клуб потратил?
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:01
Можно пускать на самоокупаемость
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