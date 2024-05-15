Гендиректор «Динамо»: «Выручка клуба значительно больше 1 млрд рублей»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о выручке клуба.
В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растёт по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но, тем не менее, она существенна. Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.
С учётом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше [миллиарда рублей]. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ.
95% "выручки" - прямое вливание хозяина) Доходы с трансляций ничтожные, со стадионов - в общей сумме, скорее всего, отрицательные (учитывая стоимость амортизации и строительства стадионов).
95% "выручки" - прямое вливание хозяина) Доходы с трансляций ничтожные, со стадионов - в общей сумме, скорее всего, отрицательные (учитывая стоимость амортизации и строительства стадионов).