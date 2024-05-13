Стало известно, какую сумму получит Мбаппе при переходе в «Реал»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получит подписной бонус более 100 миллионов евро при переходе в «Реал». Он будет выплачиваться в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала».
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получит подписной бонус более 100 миллионов евро при переходе в «Реал». Он будет выплачиваться в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала».
1) Чистой игровой: как у Кокоши в Арисе, сначала по нулям, а потом legendary-игра за клуб
2) Типичный для звёзд его статуса: зависит от того как он быстро приберет к рукам штаб и раздевалку. Вряд ли он будет чувствовать себя комфортно при ярком Вини, от черепахи будут требовать много, а если другой тянет одеяло на себя, тебе чо делать) Так делали его кумиры. Неймар когда приходил в ПСЖ, поссорился с Кавани, пытался отобрать у него пенки и выставил в итоге за дверь, тупо не стерпел яркую звезду рядом, ибо себя показать надо, не мешай мне тут звездиться)
С Роналду также было в Ювентусе, когда бедного Дибалу выдавил, либо же в МЮ обижал Бруну мол знай свое место недолидер)
1) Чистой игровой: как у Кокоши в Арисе, сначала по нулям, а потом legendary-игра за клуб
2) Типичный для звёзд его статуса: зависит от того как он быстро приберет к рукам штаб и раздевалку. Вряд ли он будет чувствовать себя комфортно при ярком Вини, от черепахи будут требовать много, а если другой тянет одеяло на себя, тебе чо делать) Так делали его кумиры. Неймар когда приходил в ПСЖ, поссорился с Кавани, пытался отобрать у него пенки и выставил в итоге за дверь, тупо не стерпел яркую звезду рядом, ибо себя показать надо, не мешай мне тут звездиться)
С Роналду также было в Ювентусе, когда бедного Дибалу выдавил, либо же в МЮ обижал Бруну мол знай свое место недолидер)
Подписание контракта не значит, что он будет таким до окончания контракта. Есть возможность переподписания или продления контракта на улучшенных условиях.
Подписание контракта не значит, что он будет таким до окончания контракта. Есть возможность переподписания или продления контракта на улучшенных условиях.