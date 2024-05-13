Стало известно, какую сумму получит Мбаппе при переходе в «Реал»

1715585439

вчера, 10:30

Нападающий ПСЖ и сборной Франции получит подписной бонус более 100 миллионов евро при переходе в «Реал». Он будет выплачиваться в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала».