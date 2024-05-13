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Стало известно, какую сумму получит Мбаппе при переходе в «Реал»

вчера, 10:30

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получит подписной бонус более 100 миллионов евро при переходе в «Реал». Он будет выплачиваться в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от 200 миллионов евро ради «Реала».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:11
Это безусловно тоже проблема, которую я не знаю, как они решать будут. Вижу в этой покупке больше минусов, чем плюсов для Реала. С Винисиусом у них точно будет конфликт, это лишь вопрос времени. Мбаппе конфликтный человек, в ПСЖ он тоже с партнерами не уживался. Анчелотти может стать жертвой этого трансфера, когда в команде начнутся проблемы, его в первую очередь уволят.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:59
Вы знаете, меня больше волнует не его заработная плата, бонусы за голы и т.д.- в конце концов, это личное дело футболиста, а как он будет делить левую бровку с Винисиусом и Беллингемом. Президент клуба покупкой Мбаппе поставил в неудобное положение гл. тренера команды, который теперь должен быть прежде всего дипломатом, а уже затем главнокомандующим в расстановке игроков на поле.
Недовольные покупкой француза футболисты, в том числе и вышеуказанные, несомненно будут, а вот как разрешится конфликт интересов, никому не известно. И никакие дипломатические шаги не помогут.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:26
То что отказался от 200 млн евро, говорит о многом.
Значит он сильно сожалеет о том, что тогда кинул Переса. Реал Мадрид и без него продолжал выигрывать трофеи.
LOpp
LOpp
вчера в 13:32
не удивлюсь, если с приходом Мбаппе Реал перестанет выигрывать трофеи
3ton
3ton
вчера в 12:36
Такие футболисты с капризами обычно портят атмосферу в коллективе и ничего хорошего из этого не получается
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:30
Мбаппе грамотно разводит Реал. Огромный подписной бонус получил, имиджевые права, вот прикол будет если он не заиграет и провалится как Азар, за которого тоже большие деньги заплатили.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:27
Это очень выгодно Реалу, подписать в рассрочку такого игрока. Я более чем уверен что Псж ему разом предлагал и 200, и 300 лямов. Топ 4 клуба Англии (по финансам) также без проблем могли бы ему разом лямов 150-200 дать. Но желание Мбапе играть в Реале, заставило его пойти на такие уступки. не забывайте что доходы от футбола в мире увеличиваются с каждым днем, футбол это бизнес, и Перес его ведет отлично. Даже если игра Реала не усилится, то доходы однозначно. Мбапе самый знаменитый футболист на данный момент. И Перес, как и в целом вся Ла лига в течении 10 лет как доила весь мир, продавая права трансляции в три дорога, (из-за того что там играли Рон и Месси) будет продолжать это делать и дальше. Очень много плюсов с финансовой стороны.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:14, ред.
    Elliada_
    Elliada_ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:11
    Доить Мбаппе будет, если не будет отрабатывать свой контракт. Предоставляя такие условия, Реал ожидает, что Мбаппе принесет большую пользу на поле и большую финансовую прибыль. Но может случиться так, что Мбаппе повторит путь Азара, тогда термин "доить" как некогда кстати.

    Подписание контракта не значит, что он будет таким до окончания контракта. Есть возможность переподписания или продления контракта на улучшенных условиях.
    allemz
    allemz ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:08, ред.
    Вероятно, он про дойку в популярном смысле. ПСЖ тоже согласился и ему известны были детали предложения, но вот эти вот заваливания баблом только подкрепляли его непомерные амбиции и он мог позволить себе не считаться с клубом, побыть царьком. И тут ситуация, когда клуб не рассчитывал на такой исход, получается, в этом аспекте результата нет, но деньги платятся. Велик соблазн вынудить на выплаты по лояльности.
    Не забывайте про риски помимо базовых составляющих
    Elliada_
    Elliada_ ответ 4buhcjm7puy4 (раскрыть)
    вчера в 11:53
    Бензема получил бонус за ЗМ 1 млн. Подобные условия прописаны у каждого в контракте.

    https://vesti.kz/mirfutbol/izvesten-bonus-mbappe-zolotoy-myach-15-bolshe-benzema-341107/
    4buhcjm7puy4
    4buhcjm7puy4 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Походу Перес тебе лично давал контракт прочитать. Откуда то выдумал какие то бонусы за лояльность, за трофеи, за зм. Какой же ты персонаж, персофан Гвардиолы. Через год уйдет Пеп и ты за ним победишь, обливая желчью Сити
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Что значит "будет доить" ? Вы разве не в курсе, что все условия контракта, в том числе и денежные выплаты, обговариваются ДО его подписания ? Следовательно, владелец клуба в курсе всех требований футболиста и, подписывая контракт, соглашается с ними. Или вы считаете, что после того, как контракт будет подписан, футболист сможет выдвигать дополнительные требования ?... Из вашего комментария следует именно такой вывод.
    sv_1969
    sv_1969 ответ t98axaq4ncag (раскрыть)
    вчера в 11:20
    Может и такое быть
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:18
    Маманя черепашонка, как заправский лоцман, ведет его четко по финансовому фарватёру!
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:17, ред.
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 11:15, ред.
      Ну тут наверное два варианта:
      1) Чистой игровой: как у Кокоши в Арисе, сначала по нулям, а потом legendary-игра за клуб
      2) Типичный для звёзд его статуса: зависит от того как он быстро приберет к рукам штаб и раздевалку. Вряд ли он будет чувствовать себя комфортно при ярком Вини, от черепахи будут требовать много, а если другой тянет одеяло на себя, тебе чо делать) Так делали его кумиры. Неймар когда приходил в ПСЖ, поссорился с Кавани, пытался отобрать у него пенки и выставил в итоге за дверь, тупо не стерпел яркую звезду рядом, ибо себя показать надо, не мешай мне тут звездиться)
      С Роналду также было в Ювентусе, когда бедного Дибалу выдавил, либо же в МЮ обижал Бруну мол знай свое место недолидер)
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 11:09
      Теперь будет доить Реал
      Elliada_
      Elliada_
      вчера в 11:04
      Реал не зовет дважды, говорили они, когда сорвался переход в 2022. Клуб превыше одного игрока, говорили они, когда продавали Роналду. В Реал идут не ради денег, говорили они. И что получается? Кругом мимо.

      И кто-то верит, что Реал не станет заложником Мбаппе после всех уступок, на которые они пошли? Мбаппе достаточно выиграть 1 ЛЧ или 1 ЗМ, чтобы начать качать права и Реал прогнется.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 11:02
      Черепаха с матушкой точно не продешевили!) Там еще куча разных бонусов, и права на рекламу (или как это правильно называется)......
      Но мне вообще плевать на бабки их, больше интересно как он заиграет, не станет ли вторым Азаром-Бэйлом?))
      t98axaq4ncag
      t98axaq4ncag
      вчера в 11:00
      Сосет деньги по полной, а потом и с Реалом откажется продлить контракт.
      Elliada_
      Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 10:58
      На самом деле, сумма, которую Реал заплатит Мбаппе, будет очень большой. Помимо зарплаты и бонусов за лояльность, есть еще бонусы за трофеи и индивидуальные награды, такие как ЗМ. Забавно, что Реал сам поможет ему выиграть ЛЧ и ЗМ, а потом еще за это заплатит. Мбаппе нагнул Реал и при этом они довольны.
      allemz
      allemz
      вчера в 10:37, ред.
      Пусть сливочные не обольщаются, что к ним из любви переходят и только с Месси угорают. Тут подписной бонус на 100 лямов, а где-то через 2 года если не раньше, как у него попрет игра, пойдут выплаты за лояльность и т.д.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 10:34
      мама Мбаппе доярка мировых топов))
      и правильно делает.
      Гость
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