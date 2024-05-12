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Российский бизнесмен стал совладельцем клуба Серии А

вчера, 16:16

Российский бизнесмен Сергей Ломакин купил часть акций «Удинезе», став совладельцем клуба.

Напомним, Ломакину принадлежат «Родина», «Рига» и «Акритас Хлоракас». Также бизнесмен является совладельцем «Пафоса».

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Удинезе
Источник: legalbet.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:05
Сталину представили новый автомобиль. Как назвали? Родина! Ну и почём Родину продавать будем? Тут же переименовали в Победу.
pomor45
pomor45
вчера в 20:00
Кто этому урке позволил клуб Родиной назвать? Для того, чтобы позорить?
баск
баск
вчера в 17:30, ред.
Так ему много что принадлежит.
Помимо упомянутых- что-то там в Бразилии, в Сенегале, словенский Целе, доля в Цюрихе, ещё что-то..

Мужик лелеет мечту выстроить второй РедБулл.
Денег хватит наверное, по масштабу состояния это человек уровня Галицкого.
Пытался купить Химки, но собралось слишком много желающих попилить.

Плюнул и учредил Родину.
Уже имеет футбольную академию, присматривается к участку для строительства стадиона, но пока не решил, надо ли ему это, поскольку в Москве стадионов и без него навалом уже, проще арендовать..
Интерес
Интерес ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:29
"Родина"...Чтобы Родина не задала аналогичный вопрос.
Интерес
Интерес ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:28
Зарабатывает право пребывания в "Райском Саду" и думает,что содержание их клубов(ничего не приносящее,с точки зрения прибыли)принесёт ему индульгенцию и защитит от экспроприации.Пока работает.Без права на ошибку.И много круче его так же недавно думали.
Вещий
Вещий
вчера в 17:23
А че это он в клубы РПЛ не выкладывается...
Futurista
Futurista
вчера в 17:16
adekvat
adekvat ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:09
Деньги не куда девать.
Сп62
Сп62
вчера в 17:02
И на хрена иметь столько клубов? Ради рекламы?
Интерес
Интерес
вчера в 16:49
С такими активами,и до сих пор на воле...
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