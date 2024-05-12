Российский бизнесмен стал совладельцем клуба Серии А

Российский бизнесмен Сергей Ломакин купил часть акций «Удинезе», став совладельцем клуба.
Напомним, Ломакину принадлежат «Родина», «Рига» и «Акритас Хлоракас». Также бизнесмен является совладельцем «Пафоса».
Российский бизнесмен Сергей Ломакин купил часть акций «Удинезе», став совладельцем клуба.
Напомним, Ломакину принадлежат «Родина», «Рига» и «Акритас Хлоракас». Также бизнесмен является совладельцем «Пафоса».
Помимо упомянутых- что-то там в Бразилии, в Сенегале, словенский Целе, доля в Цюрихе, ещё что-то..
Мужик лелеет мечту выстроить второй РедБулл.
Денег хватит наверное, по масштабу состояния это человек уровня Галицкого.
Пытался купить Химки, но собралось слишком много желающих попилить.
Плюнул и учредил Родину.
Уже имеет футбольную академию, присматривается к участку для строительства стадиона, но пока не решил, надо ли ему это, поскольку в Москве стадионов и без него навалом уже, проще арендовать..
Помимо упомянутых- что-то там в Бразилии, в Сенегале, словенский Целе, доля в Цюрихе, ещё что-то..
Мужик лелеет мечту выстроить второй РедБулл.
Денег хватит наверное, по масштабу состояния это человек уровня Галицкого.
Пытался купить Химки, но собралось слишком много желающих попилить.
Плюнул и учредил Родину.
Уже имеет футбольную академию, присматривается к участку для строительства стадиона, но пока не решил, надо ли ему это, поскольку в Москве стадионов и без него навалом уже, проще арендовать..