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Бизнес-портал Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира

вчера, 18:19

Бизнес-портал Sportico показал рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира.

Список, состоящий из 50 позиций, возглавил «Манчестер Юнайтед» (6,2 млрд долларов). На втором месте оказался «Реал» (6,06 млрд), а топ-3 замкнула «Барселона» (5,28 млрд). В верхнюю пятерку также вошли «Ливерпуль» (5,11 млрд) и «Бавария» (4,8 млрд).

Что примечательно, в рейтинге представлены 20 клубов из МЛС, а команды из Саудовской Аравии и ОАЭ отсутствуют.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
Так ей вообще цены нету...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05
А вот так?)....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
Самый дорогой ...не значит лучший....

«Супрематическая композиция» Казимира Малевича: $85,8 млн
Я бы не купил и за 300 рублей....
7nds8jyarw2p
7nds8jyarw2p
вчера в 20:31
Вообще все не так, лохотрон какой-то.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:08
Прикольно видеть МЮ в лидерах
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:48
долгами расплатятся.
у барсы отличная академия. и расплатится с долгами можно и на продажах воспитанников. новая торговля с живым товаром))
ABir
ABir
вчера в 19:41
МЮ самый дорогой, а успехи так себе.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:40
МЮ как всегда на первом месте, топ на века, зато в АПЛ уже 11 лет без побед
Elliada_
Elliada_ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:40
МС на 6-м месте с 4,75 млрд, а ПСЖ на 7-м с 4,05 млрд
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:20
Наср, видать, банкрот.. Всё из-за любителя дисквалификаций.. Хе.. 🤭
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:16
А где же МС и ПСЖ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:14
Барселона вся в долгах
Baggio R.
Baggio R. ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:13
Где-то в Германии сейчас будет разрыв шаблона у болельщика Динамо, который принципиально теперь следит не за клубом, а Хвичей и Шварцем, ну и Месси в МЛС.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:12
А нам что до этого?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:10
МЛС это не о футболе
Elliada_
Elliada_ ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:05
Вот-вот. Месси летом перешел в Майами и стоимость клуба выросла больше 1 млрд, а Роналду свой клуб только грабит, причем как на поле, так и в финансовом плане.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:04, ред.
20 клубов из МЛС в пятидесяти самых дорогих - и это лига "гинекологов и проктологов"?!
Elliada_
Elliada_ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:04
МС (4,7 млрд) идет после Баварии. Я считаю, это достижение для такого молодого клуба (имею ввиду период шейхов).
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:44, ред.
Что доказывает что деньги решают не всё. Неожиданно что Ман Сити не в тройке и даже не в пятёрке, но по игре наверное лучшие в мире сейчас.
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