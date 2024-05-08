Бизнес-портал Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира

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вчера, 18:19

Бизнес-портал Sportico показал рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира.

Список, состоящий из 50 позиций, возглавил «Манчестер Юнайтед» (6,2 млрд долларов). На втором месте оказался «Реал» (6,06 млрд), а топ-3 замкнула «Барселона» (5,28 млрд). В верхнюю пятерку также вошли «Ливерпуль» (5,11 млрд) и «Бавария» (4,8 млрд).