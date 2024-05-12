«Барселона» сэкономила 40 миллионов на призовых выплатах

«Барселона» сэкономила 40 миллионов евро на выплате бонусов футболистам, не выиграв ни одного трофея в сезоне.
Такую сумму игроки получили бы в случае победы в Примере и Кубке Испании или в Лиге чемпионов.
При этом «сине-гранатовые» рискуют не заработать 15 миллионов евро в случае непопадания в Суперкубок Испании 2025 года. Это случится, если «Барселона» не финиширует на втором месте.
а какой смысл в старичке с детским садом, который толком не может отдать передачу?
я этот трансфер с самого начала не понял и покрутил пальцем у виска
а какой смысл в старичке с детским садом, который толком не может отдать передачу?
я этот трансфер с самого начала не понял и покрутил пальцем у виска