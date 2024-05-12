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«Барселона» сэкономила 40 миллионов на призовых выплатах

вчера, 12:04

«Барселона» сэкономила 40 миллионов евро на выплате бонусов футболистам, не выиграв ни одного трофея в сезоне.

Такую сумму игроки получили бы в случае победы в Примере и Кубке Испании или в Лиге чемпионов.

При этом «сине-гранатовые» рискуют не заработать 15 миллионов евро в случае непопадания в Суперкубок Испании 2025 года. Это случится, если «Барселона» не финиширует на втором месте.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:38
От Лапорты который год одно и тоже. Трындежь про сокращение долгов, но что-то ничего не сократилось. Деку - это чудо вообще фиг знает что делает на должности спортдиректора. Тащит в клуб тех, кто нахрен не нужен(скорее всего клиентов своих друзей агентов). Тупо отмыв денег. Ну и Хави. У которого виноваты звезды, ветер, солнце, поле, птицы. Но только не он. С реалом никто и не требует тягаться, но проигрывать дважды Жироне пропуская по 4 мяча - это перебор. Ни стратегии, ни тактики ни понимания что он хочет от игроков. Только пустой треп про ДНК, котрого никогда не было. Был период золотого поколения Барсы и Испании и все.
не совсем
не совсем
вчера в 14:42
Был только один вариант при котором Левандовски в Барсе заиграл бы лучше - если бы в ней играли лучшие полузащитники чем в Баварии, например остались бы на поле Хави с Иньестой и Бускетсом, которые бы снабжали его лучше
а какой смысл в старичке с детским садом, который толком не может отдать передачу?
я этот трансфер с самого начала не понял и покрутил пальцем у виска
gy5wf5q2jv77
gy5wf5q2jv77
вчера в 14:17
Купить Левандовски за 50 лямов, чтоб отдать бесплатно обамеянга. Купить торреса за 40 млн и не продлить контракт с Месси. Так может только Барса
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 13:25
продать, пока не поздно, Де Йонга и Левандовски.
прекратит гнаться за Реалом хотя бы 2 сезона, пока не погасят долги по расписку.
за эти 2 года молодежь окрепнет, а тренер наберется опыта.
других вариантов нет.
есть, вручит грабли Лапорте.
похудеет хотя бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:21
25 млн дань от Реала, если победит в финале.
а 20 млн это призовые от УЕФА победителю ыфинала.
Боруссия финансово выгодно проиграть Реалу))) 5 млн на дороге не валяются
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 13:08
Ага, надёргали рычагов, продав 15% доходов на 10 лет со скидкой 50%, и сэкономили 40 миллионов на выплатах призовых.

Это примерно как купить Бентли втридорога и получить по акции в салон освежитель воздуха за 200 рублей бесплатно.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 13:05
Лучше бы заплатили бы игрокам 40 млн , они бы выиграли и Кубок , и ЛЧ .
Bobon
Bobon
вчера в 13:01
И в следующем сезоне сэкономят. А чего еще от них ждать. Ни президента, ни спортдиректора ни тренера в клубе нет.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:59
Так вот он, коварный план Лапорты. Да он просто испанский Мавроди.
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:44
А могли заработать 80млн. отдать призовых 40 и быть 40 в плюсе
Hamman
Hamman
вчера в 12:26
Так вот почему Барселона без трофеев в этом сезоне. Экономят!!!
А то тут все заладили кризис кризис...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
Бизнес по каталонски))
А реал заплатит Дортмунду лямов 20 за Джуда, если выиграют лч))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Везде надо находить хоть какие-то плюсики...
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