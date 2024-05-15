Игроки «Енисея» избили жителей Красноярска, назвав их «крысёнышами»

1715795371

вчера, 20:49

Футболисты «Енисея» избили жителей Красноярска на местной базе отдыха «Зелёнка».

Инцидент случился 13 мая около 22:00. Отдыхавшие на базе игроки нарушили правила поведения, после чего одна из девушек обратилась к администрации базы, которая вызвала Росгвардию. Однако стражам порядка не удалось успокоить игроков.

После этого к девушке и её семье подошёл , который сказал: «Ну чё, крысёныши». Он начал сыпать оскорбления в адрес матери девушки, за которую заступился отчим. сзади налетел на отчима, начав бить его кулаками. В конфликте также участвовал .

На следующий день одноклубники выходили на связь с девушкой, предлагая ей 250 000 рублей, чтобы уладить конфликт. В полицию было подано пять заявлений на игроков «Енисея».