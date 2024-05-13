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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

В ПСЖ опровергли информацию о стычке Мбаппе и президента клуба

вчера, 21:37

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на информацию о стычке между нападающим Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Ранее издание Le Parisien сообщило о том, что глава ПСЖ инициировал встречу с футболистом, чтобы получить объяснение относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором сообщил о своём уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к клубу людей. Отмечалось, что перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:3) у Мбаппе и Аль-Хелаифи состоялся разговор, который в итоге перерос в стычку.

Разочаровывает то, что сегодня днём ​​распространилось ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы доработать соглашение об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе до вчерашнего матча.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ mrykzgdqapc3 (раскрыть)
сегодня в 10:50
А каким образом кинул, разъясни? Разорвал досрочно контракт? Байкотировал тренировки? Забивал на игру и не выкладывался на поле?
Про Мбаппе можно много говорить плохого как о человеке, но как к футболисту к нему придраться не к чему, он доработал свой контракт до конца, и доработал его добросовестно. Так что не путайте личное с профессиональным.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:23
Хотя конечно мог бы сказать спасибо, хоть сквозь зубы. Неблагодарный.
не совсем
не совсем
сегодня в 07:09, ред.
в первую очередь власть денег заключается в полном отсутствии малейших ценностей их хозяев
все продается и все покупается, особенно мораль - если богатый человек что-то говорит о морали и ее нарушении, законе и его нарушении, чести и ее отсутствии, совести и прочем - у него никогда не было (ни у одного) и не будет ничего подобного
вся подобная информация связана только с попыткой самопиара в любой форме, привлечении внимания... "абрамович съел детей" - он мог их и съесть если это принесет прибыль, а мог и просто придумать чтобы о нем вспомнили... но ничего "морального" у этого животного никогда не было и не будет, животные свободны от всех понятий и человеческих ценностей, и именно это называют "свободой"
стычку просто придумали, чтобы очередной раз связать шейха с именем Мбаппе для пиара
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 06:44
Стычки только в прессе, а у них всё в шоколаде
mrykzgdqapc3
mrykzgdqapc3
сегодня в 04:59
Мбаппе кинул клуб , заслужил плохих слов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Вспомнил Васисуалия Лоханкина из "12 стульев".
cxanwcw232dx
cxanwcw232dx
вчера в 23:51
Зачем раздувать пожар! Надо дать ему закончить сезон и сказать спасибо за игру!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:12
Мне жаль Эндрика, и Винисуаса Который главный претендент на золотой мяч.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:10
Представляю такую картину. Сидят в кафе где-нибудь на Монмартре Мбаппе и Президент клуба, и последний в дружеской форме обращается к собеседнику, что же ты, мол, Киля, всех назвал, а меня забыл, нехорошо, братец - кролик. Посмеялись и забыли. А вот мы, пользователи Соккера, теперь пройдёмся всем миром по Килиану. Держись, дружок.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:01
Ещё б они подтвердили.. Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Ага сначала поговорили а потом в "ладушки" играли...)
112910415
112910415
вчера в 21:49
обнялись и долго плакали ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:38
уважение превыше всего))
Гость
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