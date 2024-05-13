В ПСЖ опровергли информацию о стычке Мбаппе и президента клуба

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на информацию о стычке между нападающим Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.
Ранее издание Le Parisien сообщило о том, что глава ПСЖ инициировал встречу с футболистом, чтобы получить объяснение относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором сообщил о своём уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к клубу людей. Отмечалось, что перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:3) у Мбаппе и Аль-Хелаифи состоялся разговор, который в итоге перерос в стычку.
Разочаровывает то, что сегодня днём распространилось ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы доработать соглашение об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе до вчерашнего матча.
Про Мбаппе можно много говорить плохого как о человеке, но как к футболисту к нему придраться не к чему, он доработал свой контракт до конца, и доработал его добросовестно. Так что не путайте личное с профессиональным.
Про Мбаппе можно много говорить плохого как о человеке, но как к футболисту к нему придраться не к чему, он доработал свой контракт до конца, и доработал его добросовестно. Так что не путайте личное с профессиональным.
все продается и все покупается, особенно мораль - если богатый человек что-то говорит о морали и ее нарушении, законе и его нарушении, чести и ее отсутствии, совести и прочем - у него никогда не было (ни у одного) и не будет ничего подобного
вся подобная информация связана только с попыткой самопиара в любой форме, привлечении внимания... "абрамович съел детей" - он мог их и съесть если это принесет прибыль, а мог и просто придумать чтобы о нем вспомнили... но ничего "морального" у этого животного никогда не было и не будет, животные свободны от всех понятий и человеческих ценностей, и именно это называют "свободой"
стычку просто придумали, чтобы очередной раз связать шейха с именем Мбаппе для пиара
все продается и все покупается, особенно мораль - если богатый человек что-то говорит о морали и ее нарушении, законе и его нарушении, чести и ее отсутствии, совести и прочем - у него никогда не было (ни у одного) и не будет ничего подобного
вся подобная информация связана только с попыткой самопиара в любой форме, привлечении внимания... "абрамович съел детей" - он мог их и съесть если это принесет прибыль, а мог и просто придумать чтобы о нем вспомнили... но ничего "морального" у этого животного никогда не было и не будет, животные свободны от всех понятий и человеческих ценностей, и именно это называют "свободой"
стычку просто придумали, чтобы очередной раз связать шейха с именем Мбаппе для пиара