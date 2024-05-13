В ПСЖ опровергли информацию о стычке Мбаппе и президента клуба

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вчера, 21:37

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на информацию о стычке между нападающим и президентом клуба .

Ранее издание Le Parisien сообщило о том, что глава ПСЖ инициировал встречу с футболистом, чтобы получить объяснение относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором сообщил о своём уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к клубу людей. Отмечалось, что перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:3) у Мбаппе и Аль-Хелаифи состоялся разговор, который в итоге перерос в стычку.