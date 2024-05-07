В «Локомотиве» заявили, что в клубе нет предвзятого отношения к Дзюбе

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал заявление агента форварда команды Леонида Гольдмана.

Ранее представитель игрока сказал следующее:

Они (руководство клуба и тренерский штаб — прим.ред.) как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Нагорных отреагировал:

Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артёмом. Сегодня говорить о чём-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артёму, нет никакого предвзятого отношения.