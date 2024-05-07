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В «Локомотиве» заявили, что в клубе нет предвзятого отношения к Дзюбе

вчера, 18:52

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал заявление агента форварда команды Артёма Дзюбы Леонида Гольдмана.

Ранее представитель игрока сказал следующее:

Они (руководство клуба и тренерский штаб — прим.ред.) как раз ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Нагорных отреагировал:

Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артёмом. Сегодня говорить о чём-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артёму, нет никакого предвзятого отношения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:03
напрасно Гольдман волну гонит !
Интерес
Интерес ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:44
Всё вместе:Конституции,севрюжины с хреном и длинный жирный контракт.Как у Семака,до 2030 года.
shur
shur
вчера в 20:33, ред.
.Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артёму, нет никакого предвзятого отношения.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:36
Сам то чего хочет футболист?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:24
Задолбал уже этот игрочишка дзюбидзе... он уже давно не играет... тик-ток...
Интерес
Интерес
вчера в 19:16
Надо на досуге посчитать,сколько клубов претендует на право назвать Артемона "легендой клуба"...Наверное,с десяток точно есть!
STVA 1
STVA 1 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:16
А Тёма сам не хочет доигрывать по ходу! Ведь он должен быть в центре внимания! А тут не получается!
drug01
drug01
вчера в 19:14
Уже ясно в Локомотиве Дзюба уже не игрок надо бежать.... В мегафон! Но поиграть он ещё может в любой команде
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:04
Пусть бы доигрывал сезон,а потом бы уже решали что с ним делать!
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