У Мбаппе и президента ПСЖ произошла стычка перед матчем с «Тулузой»

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вчера, 20:57

У нападающего ПСЖ и президента клуба возник конфликт перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой».

По информации источника, глава «Пари-Сен-Жермен» инициировал встречу с игроком с целью получить разъяснения относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором он объявил об уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к ПСЖ людей (тренеров, спортивных директоров, стюардов, болельщиков).

Отмечается, что Мбаппе и Аль-Хелаифи чуть более чем за час до начала игры поговорили наедине, но быстро разговор приобрёл повышенный характер, в итоге перейдя в стычку. В результате футболисты парижан вышли на разминку на четыре минуты позже запланированного.