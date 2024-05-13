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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

У Мбаппе и президента ПСЖ произошла стычка перед матчем с «Тулузой»

вчера, 20:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и президента клуба Нассера Аль-Хелаифи возник конфликт перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой».

По информации источника, глава «Пари-Сен-Жермен» инициировал встречу с игроком с целью получить разъяснения относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором он объявил об уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к ПСЖ людей (тренеров, спортивных директоров, стюардов, болельщиков).

Отмечается, что Мбаппе и Аль-Хелаифи чуть более чем за час до начала игры поговорили наедине, но быстро разговор приобрёл повышенный характер, в итоге перейдя в стычку. В результате футболисты парижан вышли на разминку на четыре минуты позже запланированного.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:30
Хотя конечно мог бы сказать спасибо, хоть сквозь зубы. Неблагодарный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
За зарплату не благодарят, а работают. Работал бы Мбаппе плохо, Хел. бы *опу так за него не рвал бы. А коли так рвёт, значит Киля отработал сполна. Арэвуарчик!

P.S. А по поводу благодарностей..., Мбаппе поблагодарил в ПСЖ всех, кроме дураков..., что говорит о его разборчивости.
PP.SS. А Хелаифи..., пусть пожинает плоды собственной некомпетентности. ПСЖ теперь начинает своё крутое пике...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Человек, который играл с Месси переходит в Реал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:32
Ничего личного-просто бизнес.
adekvat
adekvat
вчера в 21:59
Он просто не смог выговорить его имя, или не смог вспомнить.
allemz
allemz
вчера в 21:46, ред.
Что с обезьяны спрашивать, если руководят им люди с опытом, мать в частности. Мбаппе туповат для таких ходов, спрос с его покровителей. И надо было так опускаться перед такой игрушкой на глазах у всего войска
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:40
Когда уже закончатся новости про них?
Потом он обидится, что после перехода в Реал, тот не прислал открытку на Новый Год.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:39
После ухода Мбаппе по-видимому польётся много грязи с обеих сторон
112910415
112910415
вчера в 21:38
в мире больших денег для человеческих чувств остаётся меньше места ...
jwvm7f5pere4
jwvm7f5pere4
вчера в 21:32
А вот сразу появился такой результат игры
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:23
Аль-Хелаифи надо было давно его продать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:20
арабу пора отпустить ситуацию.
ну а черепашке пожелаю хорошо встряхнуть и Реал.
всему свое время.
R. Carlos
R. Carlos ответ Алексей Солдатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18
Да ну...
Восхождение Мбаппе началось в Монако и думаю в ПСЖ он по сути много не прибавил
Попади он как Анри в Арсенал например - там бы зажег
Futurista
Futurista
вчера в 21:17
Футболку не поделили...ничего серьёзного)...
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 21:13
Понятное дело он ему деньги платил, а он его перед многими фантами по всему миру даже не выделил и не отметил. А по сути восхождение Мбаппе началось с него.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12
Ему сказали, что он Шредер?))
shur
shur
вчера в 21:09
...какое теперь это имеет значение...!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:03
Мбаппе поблагодарил всех, кроме того, кто платил ему зарплату.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:01, ред.
Всякое бывает в жизни . И такое не в первой .
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