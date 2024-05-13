У Мбаппе и президента ПСЖ произошла стычка перед матчем с «Тулузой»

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и президента клуба Нассера Аль-Хелаифи возник конфликт перед матчем 33-го тура Лиги 1 с «Тулузой».
По информации источника, глава «Пари-Сен-Жермен» инициировал встречу с игроком с целью получить разъяснения относительно того, что форвард не упомянул его в пятничном видео, в котором он объявил об уходе из команды по окончании сезона, поблагодарив многих причастных к ПСЖ людей (тренеров, спортивных директоров, стюардов, болельщиков).
Отмечается, что Мбаппе и Аль-Хелаифи чуть более чем за час до начала игры поговорили наедине, но быстро разговор приобрёл повышенный характер, в итоге перейдя в стычку. В результате футболисты парижан вышли на разминку на четыре минуты позже запланированного.
P.S. А по поводу благодарностей..., Мбаппе поблагодарил в ПСЖ всех, кроме дураков..., что говорит о его разборчивости.
PP.SS. А Хелаифи..., пусть пожинает плоды собственной некомпетентности. ПСЖ теперь начинает своё крутое пике...
P.S. А по поводу благодарностей..., Мбаппе поблагодарил в ПСЖ всех, кроме дураков..., что говорит о его разборчивости.
PP.SS. А Хелаифи..., пусть пожинает плоды собственной некомпетентности. ПСЖ теперь начинает своё крутое пике...
Потом он обидится, что после перехода в Реал, тот не прислал открытку на Новый Год.
Потом он обидится, что после перехода в Реал, тот не прислал открытку на Новый Год.
ну а черепашке пожелаю хорошо встряхнуть и Реал.
всему свое время.
ну а черепашке пожелаю хорошо встряхнуть и Реал.
всему свое время.
Восхождение Мбаппе началось в Монако и думаю в ПСЖ он по сути много не прибавил
Попади он как Анри в Арсенал например - там бы зажег
Восхождение Мбаппе началось в Монако и думаю в ПСЖ он по сути много не прибавил
Попади он как Анри в Арсенал например - там бы зажег