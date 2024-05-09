Лапорта гневно критиковал Хави после поражения от «Жироны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень зол после поражения от «Жироны» в матче Ла Лиги (2:4).
Несколько раз глава «блаугранас» повторил: «Этого не может быть!» Собеседником Лапорты стал спортивный директор Деку, который был настроен подобным образом.
Сообщается, что Лапорта гневно произносил слова: «И что нам теперь делать?» По слухам, наибольшей критике подверглась не вся команда, а ее главный тренер Хави.
4 от Реала...4 от Атлетика...5 от Вильярреала....4 от Жироны....4 от ПСЖ...раньше надо было кричать...а теперь Хави привык...))).
4 от Реала...4 от Атлетика...5 от Вильярреала....4 от Жироны....4 от ПСЖ...раньше надо было кричать...а теперь Хави привык...))).
Конечно, ВОСЕМЬ мячей в двух играх от дворовой команды получить- это больше чем позор. Но, сам виноват, нечего на зеркало пинять...
Конечно, ВОСЕМЬ мячей в двух играх от дворовой команды получить- это больше чем позор. Но, сам виноват, нечего на зеркало пинять...