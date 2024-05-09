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Лапорта гневно критиковал Хави после поражения от «Жироны»

вчера, 22:24

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень зол после поражения от «Жироны» в матче Ла Лиги (2:4).

Несколько раз глава «блаугранас» повторил: «Этого не может быть!» Собеседником Лапорты стал спортивный директор Деку, который был настроен подобным образом.

Сообщается, что Лапорта гневно произносил слова: «И что нам теперь делать?» По слухам, наибольшей критике подверглась не вся команда, а ее главный тренер Хави.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:10, ред.
Чего он сейчас то раскричался ???
4 от Реала...4 от Атлетика...5 от Вильярреала....4 от Жироны....4 от ПСЖ...раньше надо было кричать...а теперь Хави привык...))).
nx8ydurfrfmn
nx8ydurfrfmn
сегодня в 05:48
Надо Хави собирать манатки и уходить.
rewswg8dz44y
rewswg8dz44y
сегодня в 04:47
Лапорта неудачник,с его приходом Барселона потухла, пусть поищет в себе причины
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:06
Тот случай когда от "любви до ненависти один шаг", а потом наоборот...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:45
У него работа такая... Держать главного тренера в тонусе...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:41, ред.
Как "Что делать?".. Почитать Колю Чернышевского ... Хе.. 🤭😀
Capral
Capral
вчера в 22:58
Руководитель клуба, заявляющий всему футбольному миру, что ему жаль неустойку платить Хави и поэтому он его оставляет, точно не имеет права возмущаться. Сначала выставил на всeобщее посмешище тренера, а потом негодует. Идиот.

Конечно, ВОСЕМЬ мячей в двух играх от дворовой команды получить- это больше чем позор. Но, сам виноват, нечего на зеркало пинять...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:40
семейные разборки
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