Лапорта гневно критиковал Хави после поражения от «Жироны»

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вчера, 22:24

Президент «Барселоны» был очень зол после поражения от «Жироны» в матче Ла Лиги (2:4).

Несколько раз глава «блаугранас» повторил: «Этого не может быть!» Собеседником Лапорты стал спортивный директор , который был настроен подобным образом.

Сообщается, что Лапорта гневно произносил слова: «И что нам теперь делать?» По слухам, наибольшей критике подверглась не вся команда, а ее главный тренер .