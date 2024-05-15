Детектив в европейском футболе. Экс-игрок «Барселоны» решился на дикую аферу

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вчера, 20:32

Если докажут вину, то пострадает его новый клуб.

Ие отправил в Румынию брата-близнеца

Румыния благодаря Брэму Стокеру – автору готического романа «Дракула», ассоциируется с горами, вампирами и мистикой. А это намного более развитая и современная страна, чем многие представляют. Но в местном футболе нет больших денег, а главная звезда последних десятилетий после Хаджи – Адриан Муту, известен похождениями за пределами поля. А ещё пристрастием к наркотикам и свадьбой с дочерью криминального босса.

Муту играл как раз за бухарестское «Динамо», клуб с историей. Сейчас у них большой скандал, ведь поймали одного из футболистов на невероятной лжи. Три месяца назад «красные псы» подписали тридцатилетнего защитника Эдгара. Участник Олимпийский игр 2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной Португалии родился в Гвинее-Бисау. За первую команду этой страны выступал с прошлого года. Но кто сыграл на самом деле?

Эдгар Ие считался талантливым парнем. В подростковом возрасте попал в школу «Спортинга». Перешел в «Барселону», выходил в Кубке Испании на замену вместо Жереми Матье. И хотя карьера в Испании не сложилась, вернулся в Португалию. Путешествовал по Европе, играл во Франции, Турции и Нидерландах. Хороший старт и слабое развитие карьеры. После юношеских сборных Португалии выбрал команду родины предков.

Ие оказался в «Динамо» из Бухареста, и теперь он в центре скандала. Человек, который представлялся Эдгаром, может оказаться Эделино, близнецом гвинейского футболиста. В отличие от брата, это вингер. Вот только намного слабее, чем его близнец. Брат после школы «Спортинга» не прогрессировал. Эделино передавали из клуба в клуб свободным агентом, а после переезда в Польшу в прошлом году не заиграл и остался без клуба.

Всё сходится. Эдгар подписал контракт с «Динамо», а его брат-близнец свободен. Но тогда вопрос. Где сам Ие? Жуткая история для цифрового мира. Румыны удивились, что футболист, игравший в Испании и Франции, не знает ни слова на любом из языков этих стран. Также человек, который представился Эдгаром, отказался показать свое водительское удостоверение и любые другие документы. Румыны требуют тест ДНК.

Если окажется, что Эделино «подменял» брата на работе, то «Динамо» грозят технические поражения в сыгранных им матчах, а клуб в зоне вылета. Вот так из-за новичка могут серьезно пострадать. «Эдгар» играл ужасно – первая причина, почему не поверили, что это парень из школы «Барселоны» и юношеских сборных Португалии. А теперь придется доказывать, что на поле выходил не брат-близнец без талантов родственника.

Близнецы любят устраивать розыгрыши

Идентичные близнецы подшучивают над окружающими. Сначала над родителями, выдавая себя за брата или сестру. Но этот обман раскрыть проще всего, мама с папой отлично различают детей. А вот в школе иногда шутка проходит. Довелось видеть, как близнецы успешно обманывали учителей. Даже жен пытаются разыграть, так что это не новая история под солнцем, хотя необычный сюжет для большого футбола.

С незнакомцами розыгрыш устроить ещё проще, ведь многих близнецов непросто различить, даже если знаете их много лет. Сломанный нос не мешает футбольным фанатам путать Василия и Алексея Березуцких. А когда Василий Уткин выдумал третьего брата – Ивана, который якобы работает барменом, то телезрители без шуток поверили. Даже далекие знакомые спрашивали, зачем Березуцкие годами прятали брата?

Голландцев де Буров легко различить, у них разные лица. Но вот бывших игроков МЮ Фабио и Рафаэла да Силву можно спутать. До сих пор похожи, примерно одного веса и стареют одинаково. Сможете найти людей, которые не различат Миранчуков. Надеемся, в финале Кубка Италии не будет подмены. И братьев Алтынтопов, хотя у Халила черты тоньше, чем у Хамита, путали тренеры и напарники по команде.

Такова судьба близнецов. Но иногда люди не знают, что у тебя есть брат, родившийся в один день. Например, многие видели в деле в составе «Реала» или «Наполи» испанского форварда Хосе Кальехона. И мало кто знает о существовании его брата-близнеца Хуанми. Похожи между собой, но брат нападающего «Гранады» не потянул уровень «Реала», играл в скромных клубах, а сейчас в третьем испанском дивизионе.

Тень подмены на чемпионате мира в Англии

Самая знаменитая история подмены в истории футбола связана с сенсацией на чемпионате мира 1966-го. Тогда сборная Северной Кореи сыграла с Италией. Все думали, что известная европейская команда легко уберет с пути азиатов. Вместо этого получили сенсацию, победу аутсайдера 1:0. После матча у итальянцев возникла теория заговора, что хитрые корейцы в перерыве выпустили парочку свежих футболистов.

Тогда привычных замен в финальных частях ЧМ не было, так что фокус северных корейцев, если подмены реально были, мог сказаться на результате матча. Впрочем, это лишь байка, которую любили повторять десятилетиями. А вот информация, что у футболистов из Северной Кореи были проблемы после возвращения домой – правда. Их вряд ли всех отправили в лагерь смерти, это лишь один из мифов тех времен.

Но после поражения от Португалии в плей-офф футболистов не считали героями. После победы над Италией азиаты из тоталитарной страны набросились на газировку, никогда ее не видели. Также фактом остается победа над Италией и три гола фавориту Португалии в плей-офф. Но дальше великий Эйсебио разобрался, накидали пять мячей скромному аутсайдеру. Даже если подмены были, то они не сработали.