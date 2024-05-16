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Лунёв отреагировал на слухи об интересе «Динамо»

вчера, 15:59

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв сообщил о прекращении сотрудничества с агентом Антоном Смирновым и прокомментировал информацию про интерес московского «Динамо».

Много слухов ходит вокруг моего будущего. Любые решения и комментарии на этот счёт будут только после окончания сезона. При этом хотел бы сообщить о завершении нашего сотрудничества с моим бывшим представителем Антоном Смирновым. Хотел бы от всей души поблагодарить его за три года плодотворной работы и пожелать ему удачи в дальнейшей деятельности.

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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:37
У Динамо сейчас проблемы с вратарями, так что могут взять Лунева.
25a5qqm9cdwa
25a5qqm9cdwa
вчера в 17:21
Он похоже в Европу метит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Решил сам за себя решать...
112910415
112910415
вчера в 16:47
всё возможно
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Летом узнаем точно.
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