Лунёв отреагировал на слухи об интересе «Динамо»

Вратарь «Карабаха» сообщил о прекращении сотрудничества с агентом Антоном Смирновым и прокомментировал информацию про интерес московского «Динамо».

Много слухов ходит вокруг моего будущего. Любые решения и комментарии на этот счёт будут только после окончания сезона. При этом хотел бы сообщить о завершении нашего сотрудничества с моим бывшим представителем Антоном Смирновым. Хотел бы от всей души поблагодарить его за три года плодотворной работы и пожелать ему удачи в дальнейшей деятельности.