Стало известно условие, при котором «Динамо» продаст Тюкавина в «Атлетико»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в испанский «Атлетико».
По данным источника, московский клуб будет готов продать своего футболиста не дешевле чем за 20 млн евро.
Такая сумма отступных прописана в контракте Тюкавина с «Динамо» для зарубежных клубов.
Они Мадриду будут условия ставить...)))
Они Мадриду будут условия ставить...)))
А вообще, ничего не понятно. Агент заявляет, что ничего не знает, а тут, сообщение от руководства. Кому верить?
А вообще, ничего не понятно. Агент заявляет, что ничего не знает, а тут, сообщение от руководства. Кому верить?
золотая клетка иначе
золотая клетка иначе