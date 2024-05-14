Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно условие, при котором «Динамо» продаст Тюкавина в «Атлетико»

вчера, 18:48

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в испанский «Атлетико».

По данным источника, московский клуб будет готов продать своего футболиста не дешевле чем за 20 млн евро.

Такая сумма отступных прописана в контракте Тюкавина с «Динамо» для зарубежных клубов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бенфика» стала ещё одним претендентом на подписание Тюкавина
Вчера, 19:08
Агент Тюкавина отреагировал на слухи об интересе со стороны «Атлетико»
Вчера, 17:07
«Панатинаикос» выкупит Едвая у «Локомотива»
Вчера, 15:05
Агент Дзюбы отреагировал на слухи о возможном отъезде игрока в Китай
13 мая
В «Динамо» высказались о возможном переходе Тюкавина в европейский клуб
12 мая
СлухиЗащитник ЦСКА может перейти в «Спартак»
10 мая
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:32
Что-то я не врубаюсь. Писали, что Атлетико готово отвесить за него 80 лямов, а Динамо не согласно что ли? Только за 20 и ни центом больше?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:36
Опять...тонкий московский юмор...
Они Мадриду будут условия ставить...)))
Интерес
Интерес
вчера в 19:56
За такую сумму отступных они негритёнка из дружественной блоку страны прикупят,а то и двух.Сделают наспех из него благородного сеньора...а потом он будет им права качать.
Capral
Capral
вчера в 19:03
Цена, по европейским меркам- смешная, но за Тюкавина - слишком дорого.

А вообще, ничего не понятно. Агент заявляет, что ничего не знает, а тут, сообщение от руководства. Кому верить?
lotsman
lotsman
вчера в 18:54
В Атлетико то знают о таких помыслах?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:51
в контракте надо указать пункт с снижения отступных при переходе европейский клуб.
золотая клетка иначе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 