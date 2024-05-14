Стало известно условие, при котором «Динамо» продаст Тюкавина в «Атлетико»

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вчера, 18:48

Нападающий «Динамо» может перейти в испанский «Атлетико».

По данным источника, московский клуб будет готов продать своего футболиста не дешевле чем за 20 млн евро.

Такая сумма отступных прописана в контракте Тюкавина с «Динамо» для зарубежных клубов.