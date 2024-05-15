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«Краснодар» предложил более 10 млн евро за форварда «Флуминенсе» Кеннеди

вчера, 09:40

Нападающий «Флуминенсе» Джон Кеннеди находится в сфере интересов «Краснодара».

По информации источника, российский клуб предложил за игрока 60 млн реалов (примерно 10,8 млн евро). Команда из Рио-де-Жанейро выразила заинтересованность в переговорах по трансферу, но определила условия для завершения сделки.

Отмечается, что на футболиста также претендовал «Коринтианс», но представитель форварда отверг любую возможность продажи Кеннеди сопернику по чемпионату Бразилии.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 14:13
За эту цену он должен с ходу начать забивать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03
Главное не останавливаться...
Бразильские Рейганы,Буши,Клинтоны,Трампы ждут приглашения...
альсато
альсато
вчера в 11:31
ЧУМАЧЕЧИЕ деньги)))))
bpqrmk64zydy
bpqrmk64zydy
вчера в 11:28
В реалах цифра звучит гораздо круче.
lotsman
lotsman
вчера в 10:26
Тёмная лошадка. Кроме Флуминенсе (10 голов в 56 играх) нигде не светился. В декабре его сватали в Спартак, в январе Зенит вроде бы интересовался, вот теперь Краснодар интерес проявляет. Но 10,8 млн. это, по моему, слишком завышенная цена.
c7mr3ddb254b
c7mr3ddb254b
вчера в 10:06
Игрок хороший игру не испортит!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:41
Наверно понравился тренеру своей игрой.
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