«Краснодар» предложил более 10 млн евро за форварда «Флуминенсе» Кеннеди

Нападающий «Флуминенсе» Джон Кеннеди находится в сфере интересов «Краснодара».
По информации источника, российский клуб предложил за игрока 60 млн реалов (примерно 10,8 млн евро). Команда из Рио-де-Жанейро выразила заинтересованность в переговорах по трансферу, но определила условия для завершения сделки.
Отмечается, что на футболиста также претендовал «Коринтианс», но представитель форварда отверг любую возможность продажи Кеннеди сопернику по чемпионату Бразилии.
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