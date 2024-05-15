«Краснодар» предложил более 10 млн евро за форварда «Флуминенсе» Кеннеди

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вчера, 09:40

Нападающий «Флуминенсе» находится в сфере интересов «Краснодара».

По информации источника, российский клуб предложил за игрока 60 млн реалов (примерно 10,8 млн евро). Команда из Рио-де-Жанейро выразила заинтересованность в переговорах по трансферу, но определила условия для завершения сделки.

Отмечается, что на футболиста также претендовал «Коринтианс», но представитель форварда отверг любую возможность продажи Кеннеди сопернику по чемпионату Бразилии.