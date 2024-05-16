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«Локомотив» хочет подписать нападающего «Зенита»

вчера, 13:48

«Локомотив» прорабатывает вариант с трансфером нападающего «Зенита» и сборной России Ивана Сергеева. «Красно-зелёные» активно ищут форварда для усиления линии атаки. А агент Сергеева Павел Андреев также является представителем ряда игроков «Локомотива» (Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Владислава Сарвели).

Иван выступает за «Зенит» с зимы 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Сергеев сыграл 36 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего россиянина в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 17:49
А чего ему пропадать во враждебном окружении копакабанцев с брегов Невы,если он там чужой,провинциал???
112910415
112910415
вчера в 16:55
нормальный игрок замены
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:55
Ерунда полная кто это выдумывает
lotsman
lotsman ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 15:44
В сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативных передачи.
Хороший игрок замены.)
Кстати, в статье ошибка по количеству матчей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43
Одного уже пригласили....
Артёма....
Стали сильнее??
альсато
альсато
вчера в 14:57
Иван игрок атаки хорошего уровня!..Тучи сгустились над Владиком Сарвели...
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:18
Кассьеру. Или Изидора забирайте обратно. А лучше обоих
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
В основе выходит редко, игрок замены...
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