«Локомотив» хочет подписать нападающего «Зенита»

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вчера, 13:48

«Локомотив» прорабатывает вариант с трансфером нападающего «Зенита» и сборной России . «Красно-зелёные» активно ищут форварда для усиления линии атаки. А агент Сергеева Павел Андреев также является представителем ряда игроков «Локомотива» (Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Владислава Сарвели).

Иван выступает за «Зенит» с зимы 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Сергеев сыграл 36 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего россиянина в 6 миллионов евро.