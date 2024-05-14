«Бенфика» стала ещё одним претендентом на подписание Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в «Бенфику».
По данным источника, в трансфере российского форварда лично заинтересован президент португальского клуба Руй Кошта.
В «Бенфике» считают, что Тюкавин может заменить Гонсалу Рамуша, который перешёл в ПСЖ прошлым летом.
- Обязательно! В постели с молодой женой. Желательно со своей.
- Обязательно! В постели с молодой женой. Желательно со своей.
Тем более что Бенфика лучшая по продажам в Европе и умеет раскрывать игроков
Тем более что Бенфика лучшая по продажам в Европе и умеет раскрывать игроков
- Обнищала Великая Европа!
- Обнищали Бразилия и Аргентина, Чили и Колумбия!
- Африка вообще тормозит...
- НЕТ НОВЫХ МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ!
- Что за дела? Вся надежда Европы на Российского Тюкавина. Вот он придёт - и спасёт Европу. За Тюкавиным уже оказывается очередь. Я в шоке!
- Обнищала Великая Европа!
- Обнищали Бразилия и Аргентина, Чили и Колумбия!
- Африка вообще тормозит...
- НЕТ НОВЫХ МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ!
- Что за дела? Вся надежда Европы на Российского Тюкавина. Вот он придёт - и спасёт Европу. За Тюкавиным уже оказывается очередь. Я в шоке!
да. Депай уходит в летом, уже обьявлено в Мадриде.
но из аренды с Алавеса вернется Омородион (40 млн)
Мората есть. еще Корреа как суперджокер. длинная лавочка.
зачем динамовцу полировать лавку в глухом запасе?
Бенфику возможно стоит. они работают на перспективу. риск есть. но и система подготовки и развития есть. а на продажах бешеные прибыли.
боссы Динамо, если все серьезно, должны продать его за разумные деньги.
а Тюкавину нужно ехать в Бенфику даже с худшими финансовыми условиями, чем в Динамо.
да. Депай уходит в летом, уже обьявлено в Мадриде.
но из аренды с Алавеса вернется Омородион (40 млн)
Мората есть. еще Корреа как суперджокер. длинная лавочка.
зачем динамовцу полировать лавку в глухом запасе?
Бенфику возможно стоит. они работают на перспективу. риск есть. но и система подготовки и развития есть. а на продажах бешеные прибыли.
боссы Динамо, если все серьезно, должны продать его за разумные деньги.
а Тюкавину нужно ехать в Бенфику даже с худшими финансовыми условиями, чем в Динамо.
Реал еще думает, выжидает... Им, как раз не хватает центрального напа, вот, поэтому нацелились. Это подожди, еще Бавария не сказала последнего слова. А в Р/С, наверняка Заха за Тюкавина просит. Вобщем, сейчас начнется...
Реал еще думает, выжидает... Им, как раз не хватает центрального напа, вот, поэтому нацелились. Это подожди, еще Бавария не сказала последнего слова. А в Р/С, наверняка Заха за Тюкавина просит. Вобщем, сейчас начнется...
Начинаем вести списочек "желающих".
АтлетикоМадрид
Бенфика..
Начинаем вести списочек "желающих".
АтлетикоМадрид
Бенфика..
Как только прочитал эту новость, сразу на ум пришли точно такие же мысли . А как же теперь Реал будет без Тюкавина ???)))
Как только прочитал эту новость, сразу на ум пришли точно такие же мысли . А как же теперь Реал будет без Тюкавина ???)))
есть из кого мне выбирать,
но то ли взять меня им хочется,
или по скорой расстрелять?...
есть из кого мне выбирать,
но то ли взять меня им хочется,
или по скорой расстрелять?...
Верняк? Или так, пустая консервная банка на ветру?х
Верняк? Или так, пустая консервная банка на ветру?х
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣