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«Бенфика» стала ещё одним претендентом на подписание Тюкавина

вчера, 19:08

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в «Бенфику».

По данным источника, в трансфере российского форварда лично заинтересован президент португальского клуба Руй Кошта.

В «Бенфике» считают, что Тюкавин может заменить Гонсалу Рамуша, который перешёл в ПСЖ прошлым летом.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ СлаваРоссиев (раскрыть)
вчера в 22:49
"Пока молодой нужно пробывать себя"...

- Обязательно! В постели с молодой женой. Желательно со своей.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 22:27, ред.
Пока молодой нужно играть, а где он сам решит.
pomor45
pomor45
вчера в 21:53
С Атлетико прокатило - и тут агента Тюкавина понесло.
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:48
Тюкавина в Урал,врядли он забъет в Португалии
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:35
Бенфика по сравнению с Атлетико очень хороший вариант и надо за него цепляться
Тем более что Бенфика лучшая по продажам в Европе и умеет раскрывать игроков
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:28
На небе только и разговоров, что про Тюкавина
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:24
«Бенфика» стала ещё одним претендентом на подписание Тюкавина

- Обнищала Великая Европа!
- Обнищали Бразилия и Аргентина, Чили и Колумбия!
- Африка вообще тормозит...
- НЕТ НОВЫХ МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ!
- Что за дела? Вся надежда Европы на Российского Тюкавина. Вот он придёт - и спасёт Европу. За Тюкавиным уже оказывается очередь. Я в шоке!
5vmf7twjhvpm
5vmf7twjhvpm
вчера в 21:06
Теперь каждый день в новую команду будут сватать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:43
Юра, я в теме, расскажу. В Кристал Пэлас он не ездил на просмотр. Гинер сказал, что это середняк АПЛ и туда Чалова не отпустит. Потом он езди в аренду в Базель, на полгода. Ои хотели продлить арену и он был не против, но клуб не отпустил. Сейчас эпопея с Чаловым вроде близка к разрешению, но нет предложений. Хотя отпускные смешные всего 4,2 млн евро. у Тюкавина все только начинается.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:41
Издание насколько понимаю португальское. Вот что перевел переводчик (часть статьи) : "согласно эксклюзивной информации, опубликованной нашей газетой, 21-летний российский нападающий-это имя, которое находится на столе в клубе "луз", и его "добрыми глазами" видят в конечном итоге поездку в "Бенфику", поскольку у молодого таланта есть контракт, который завершится с московским "Динамо" в июне 2024 года, то есть в конце текущего сезона, а это означает, что президент "орлов" может обезопасить игрока, не открывая сейфы света, принося плеймейкера с нулевой ценой." Эксклюзивный информатор данной газеты видимо даже не в курсе, что Тюкавин продлил контракт до 2028 года ежели не ошибаюсь. В общем везде свои Иваны Карповы имеются. Кстати что-то он задерживается с выдачей инфы в своих "Инсайдах от Карпа", и еще никуда Тюкавина не отправил. Только ему поверю.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:35
Мне кажется это какойто майской шуткой !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:25, ред.
Агент или источник - мир дверь мячик!Произнесите эти слова на английском и поймёте что я имел в виду))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
в Атлетико Тюкавина точно не будет.
да. Депай уходит в летом, уже обьявлено в Мадриде.
но из аренды с Алавеса вернется Омородион (40 млн)
Мората есть. еще Корреа как суперджокер. длинная лавочка.
зачем динамовцу полировать лавку в глухом запасе?
Бенфику возможно стоит. они работают на перспективу. риск есть. но и система подготовки и развития есть. а на продажах бешеные прибыли.
боссы Динамо, если все серьезно, должны продать его за разумные деньги.
а Тюкавину нужно ехать в Бенфику даже с худшими финансовыми условиями, чем в Динамо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:20
Остается предположить, что эта деза запущена Зенитом, чтобы выбить Тюкавина из колеи. Тогда понятно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:17
Юра ты не прав. Там была совсем иная история. Он хотел, но клуб не хотел и не отпустил. А здесь вроде совпадают и желания Кости и намерения клуба.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:03
В Бенфике таких Тюкавиных, пруд - пруди!
shlomo
shlomo
вчера в 19:59
Еще один претендент за один день..... агент работает не покладая рук.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:55
Приветище, Игорь!!!
Реал еще думает, выжидает... Им, как раз не хватает центрального напа, вот, поэтому нацелились. Это подожди, еще Бавария не сказала последнего слова. А в Р/С, наверняка Заха за Тюкавина просит. Вобщем, сейчас начнется...
Grundik
Grundik
вчера в 19:51, ред.
Не знаю, может рановато ехать с бразилами бодаться. С другой стороны в Бенфике точно знают, как работать с перспективными молодыми. В любом случае - УДАЧИ. В Португалии Россиянам более-менее комфортно было, от Щербакова до Аленичева и Мостового с Васей.
баск
баск
вчера в 19:49
Тааак)
Начинаем вести списочек "желающих".

АтлетикоМадрид
Бенфика..
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Привет дружище.
Как только прочитал эту новость, сразу на ум пришли точно такие же мысли . А как же теперь Реал будет без Тюкавина ???)))
lotsman
lotsman
вчера в 19:45
Мбаппе уже поднадоел, началась сага - переход Тюкавина в европейский чемпионат. В какой, ещё не определились.)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:34
огласите пожалуйста весь список
Интерес
Интерес ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:23
Что может быть благонадёжнее агента Негоро и его окружения? Хотя,"благонадёжный" по отношению к кому, или чему-вот вопрос!
Интерес
Интерес
вчера в 19:22
За мною выстроилась очередь-
есть из кого мне выбирать,
но то ли взять меня им хочется,
или по скорой расстрелять?...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:18
А источник, запустивший этого гуся, благонадёжный?
Верняк? Или так, пустая консервная банка на ветру?х
AleS
AleS
вчера в 19:14
Надеюсь Динамо будет чемпионом, Зенит и Краснодар это лютейшее позорище
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Дайте Косте сезон спокойно доиграть...)
Capral
Capral
вчера в 19:11
Ну, всё - началось!!! Завтра ждём от Реала.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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