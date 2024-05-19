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Мозес покинет «Спартак»

вчера, 10:09

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб летом, сообщила пресс-служба «красно-белых». Игрок станет свободным агентом.

Нигериец выступал за московскую команду с 2020 года.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:58
Не беда. Поговариваю возвращение Робсона.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 17:47
Спасибо Мозес за игру,за важные голы!!! Удачи тебе в дальнейшем и здоровья
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:17
Грустно, что сразу два таких крутых по Европейским меркам игрока покидают Спартак, это Промес и Мозес. Вряд ли в ближайшем будущем нам стоит ждать такие имена в клубе.
112910415
112910415
вчера в 16:11
очень был полезен на начальном этапе !
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 15:57
Со временем, к сожалению, игра его поблекла из-за травм.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:28
Наперегонки...Джикия...Мозес...
Чего там вообще этот Аморал себе напридумывал???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:25
Ветерану Мозесу спасибо!
Вначале зажигал)
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:20
С приходом нового тренера, приходят и перемены в составе. Чтож, будем посмотреть.
skk3j7935zd5
skk3j7935zd5
вчера в 14:03
Наверное, устал ждать успеха команды.
Grundik
Grundik
вчера в 13:22
По моему мнению, до травмы, он был лучшим в Спартаке. Никогда не опускался ниже определённого уровня, не помню у него откровенно провальных игр. Правда, иногда, в защите не успевал и не очень любил возвращаться, но он не латераль и уже не мальчик бегать туда-сюда. При правильном его использовании, при его технике и опыте, это был бы незаменимый игрок ротации. Слишком рано с ним расстаются, видимо нормально не восстановился после травмы. Очень ЖАЛЬ.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 13:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


STVA 1
STVA 1
вчера в 12:57
Мне кажется он бы еще мог принести пользу! Хотя бы выходя с лавки усиливал бы игру , если бы ставили его на фланг , не обременяя защитными действиями!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:06
Домой парень хочет - надоело жить на чужбине
lotsman
lotsman
вчера в 11:36
Почему уходит? Он не устраивает руководство, или руководство не устраивает его.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:09
Узнать бы причину, тогда можно было бы говорить предметно. Супер - игрок. Попал не в то время, не в ту команду, не в тот чемпионат.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:02
Не нужен он Спартаку
galem72
galem72
вчера в 11:01
Не самый плохой игрок в Спартаке. Абаскаль его реально неправильно использовал на траве, но это уже, как говорится, история. Если поставить его на фланг и ближе к атаке, а не оставить прозябать в центре, то можно было бы и продлить Витю ещё на один сезон.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:00, ред.
Когда Мозес набрал более-менее хорошую форму после перехода в "Спартак", то он показывал временами игру настоящего мастера, забивая важные голы и тем самым очень помог команде. Но похоже полностью восстановиться от новых полученных травм так и не сумел и от былого Мозеса мало что осталось.
Да и возраст, наверное тоже берёт своё. Тем не менее, спасибо Виктору и удачи в новом клубе, если он решит продолжить свою карьеру.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:49
Как же мы это переживём?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:24
Спасибо Витя...!!!! Удачи и поиграть еще...
Сп62
Сп62
вчера в 10:20
Если б не травматизм Виктора, ему б цены не было. Здоровья и успеха.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:18
Другими словами Витя пойдет на "вольные хлеба".)
fgr5jvw68ane
fgr5jvw68ane
вчера в 10:16
Он Спартаку уже и не особо нужен
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