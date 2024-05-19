Мозес покинет «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб летом, сообщила пресс-служба «красно-белых». Игрок станет свободным агентом.
Нигериец выступал за московскую команду с 2020 года.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб летом, сообщила пресс-служба «красно-белых». Игрок станет свободным агентом.
Нигериец выступал за московскую команду с 2020 года.
Да и возраст, наверное тоже берёт своё. Тем не менее, спасибо Виктору и удачи в новом клубе, если он решит продолжить свою карьеру.
Да и возраст, наверное тоже берёт своё. Тем не менее, спасибо Виктору и удачи в новом клубе, если он решит продолжить свою карьеру.