Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с контрактами в клубе

Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с продлением контрактов в стане «канониров»:

Мы продлили контракты со всеми футболистами, с которыми хотели. Игроки не хотят уходить, и это облегчает нам жизнь. Они хотят оставаться и достигать чего-то здесь. Им это нравится.