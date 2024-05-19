Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с контрактами в клубе

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о ситуации с продлением контрактов в стане «канониров»:
Мы продлили контракты со всеми футболистами, с которыми хотели. Игроки не хотят уходить, и это облегчает нам жизнь. Они хотят оставаться и достигать чего-то здесь. Им это нравится.
Но "Арсеналу" нужны ещё дополнительные контракты для глубины состава
и усиления некоторых позиций. Желательно бы хорошего забивного форварда
ещё подписать.
Но "Арсеналу" нужны ещё дополнительные контракты для глубины состава
и усиления некоторых позиций. Желательно бы хорошего забивного форварда
ещё подписать.