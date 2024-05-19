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Спортивный директор «Арсенала» рассказал о ситуации с контрактами в клубе

вчера, 16:26

Спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о ситуации с продлением контрактов в стане «канониров»:

Мы продлили контракты со всеми футболистами, с которыми хотели. Игроки не хотят уходить, и это облегчает нам жизнь. Они хотят оставаться и достигать чего-то здесь. Им это нравится.

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Все комментарии
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вчера в 18:26
Вообще-то сумма контракта зависит от того, где будет клуб в ФНЛ или Премьер-Лиге.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:48
Хорошая, обнадёживающая новость.
Но "Арсеналу" нужны ещё дополнительные контракты для глубины состава
и усиления некоторых позиций. Желательно бы хорошего забивного форварда
ещё подписать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:37
А почему бы и не указать, что за Арсенал?
Гость
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