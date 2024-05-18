Главный тренер «Сочи» Морено продолжит работу с клубом после вылета из РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что принял предложение о продлении контракта и продолжит работу в клубе, несмотря на вылет команды в Первую лигу.
После поражения от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (2:3) сочинцы потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.
Конечно, я разочарован тем, что команда вылетает. Несмотря на это, «Сочи» заслуживал гораздо большего и в том числе в матче с «Краснодаром». Команда заслуживала победу в этом матче, но, к сожалению, результат получился иным. Тем не менее я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта.
Но вообще, это он хорошо придумал, изучить обширную географию РФ.
Побывает во Владикавказе, Хабаровске, Тюмени, Красноярске и других местах.
Узнает, что такое играть на огородах, на льду, на снегу, в манежах.
Наш человек..))
Но вообще, это он хорошо придумал, изучить обширную географию РФ.
Побывает во Владикавказе, Хабаровске, Тюмени, Красноярске и других местах.
Узнает, что такое играть на огородах, на льду, на снегу, в манежах.
Наш человек..))