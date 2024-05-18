Главный тренер «Сочи» Морено продолжит работу с клубом после вылета из РПЛ

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вчера, 21:44

Главный тренер «Сочи» сообщил, что принял предложение о продлении контракта и продолжит работу в клубе, несмотря на вылет команды в Первую лигу.

После поражения от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (2:3) сочинцы потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.