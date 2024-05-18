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Главный тренер «Сочи» Морено продолжит работу с клубом после вылета из РПЛ

вчера, 21:44

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что принял предложение о продлении контракта и продолжит работу в клубе, несмотря на вылет команды в Первую лигу.

После поражения от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (2:3) сочинцы потеряли шансы на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.

Конечно, я разочарован тем, что команда вылетает. Несмотря на это, «Сочи» заслуживал гораздо большего и в том числе в матче с «Краснодаром». Команда заслуживала победу в этом матче, но, к сожалению, результат получился иным. Тем не менее я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта.

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Все комментарии
m5w6n7bzgzha
m5w6n7bzgzha
сегодня в 04:25
Похоже в следующем сезоне они вернутся обратно.
баск
баск
вчера в 23:05
Такое решение делает ему честь..

Но вообще, это он хорошо придумал, изучить обширную географию РФ.
Побывает во Владикавказе, Хабаровске, Тюмени, Красноярске и других местах.

Узнает, что такое играть на огородах, на льду, на снегу, в манежах.
Наш человек..))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:33
Вот Сочи при нынешнем тренере, действительно жаль! Респект Морено - желаю только удачи! Жаль, что в конце был Краснодар, за который я сегодня болел, но после прихода Роберта Сочи преобразился.
bacek15
bacek15
вчера в 22:20
Думаю долго не проработает. Некоторые клубы в столицах уже задумались над "Кто виноват? и Что делать?" ))
pomor45
pomor45
вчера в 22:15
Вот молодец-то какой. Повезло Сочи с тренером. Жду возвращения Сочи ещё более сильным. Морено всяческой удачи.
ttr23687fncr
ttr23687fncr
вчера в 22:00
Команда хорошая через год снова будет в вышке!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:54
Матч сегодня был просто боевой..
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