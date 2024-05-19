«Галатасарай» уступил «Фенербахче» в матче 37-го тура турецкой Суперлиги (0:1).
На 21-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник гостей Александре Джику. Единственный мяч в игре забил защитник Чаглар Сёюнджю на 71-й.
«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции, имея в активе 99 очков. «Фенербахче» занимает 2-е место с 96 баллами.
Не надо было терять лишних очков.
В какой-то момент сбился прицел у Джеко, а вслед за ним поник и Шима, он пока не тянет на безусловного лидера, способного в одиночку тащить команду за шиворот, когда она хандрит.
Тогда как Икарди у Сарайки на протяжении всего сезона был в трудах праведных, аки пчела, и банки лепил как блины пёк.
А начиная с 30-го тура ещё и Мертенс ударно давал стране угля.
В общем, Сарай достойно заработал чемпионство.
В последнем туре обоим играть против андердогов, и неужто Сарайка не вынесет оттуда хотя бы очёчко..
Жаль конечно, топил за клуб Шимы.
Возьми он чемпионство, какой классный бэкграунд получил бы Шиманьски
для дальнейшего роста- уехав из России на повышение, стал чемпионом
Нидерландов, а потом чемпионом Турции, и всего за пару лет.
Но "не шмогла", ничего не поделаешь..
Не надо было терять лишних очков.
В какой-то момент сбился прицел у Джеко, а вслед за ним поник и Шима, он пока не тянет на безусловного лидера, способного в одиночку тащить команду за шиворот, когда она хандрит.
Тогда как Икарди у Сарайки на протяжении всего сезона был в трудах праведных, аки пчела, и банки лепил как блины пёк.
А начиная с 30-го тура ещё и Мертенс ударно давал стране угля.
В общем, Сарай достойно заработал чемпионство.
В последнем туре обоим играть против андердогов, и неужто Сарайка не вынесет оттуда хотя бы очёчко..
Жаль конечно, топил за клуб Шимы.
Возьми он чемпионство, какой классный бэкграунд получил бы Шиманьски
для дальнейшего роста- уехав из России на повышение, стал чемпионом
Нидерландов, а потом чемпионом Турции, и всего за пару лет.
Но "не шмогла", ничего не поделаешь..