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«Фенербахче» в меньшинстве выиграл у «Галатасарая» в стамбульском дерби

вчера, 21:09
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Галатасарай» уступил «Фенербахче» в матче 37-го тура турецкой Суперлиги (0:1).

На 21-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник гостей Александре Джику. Единственный мяч в игре забил защитник Чаглар Сёюнджю на 71-й.

«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции, имея в активе 99 очков. «Фенербахче» занимает 2-е место с 96 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 22:03
Да толку-то, Фенёк поздно спохватился.

Не надо было терять лишних очков.
В какой-то момент сбился прицел у Джеко, а вслед за ним поник и Шима, он пока не тянет на безусловного лидера, способного в одиночку тащить команду за шиворот, когда она хандрит.

Тогда как Икарди у Сарайки на протяжении всего сезона был в трудах праведных, аки пчела, и банки лепил как блины пёк.
А начиная с 30-го тура ещё и Мертенс ударно давал стране угля.

В общем, Сарай достойно заработал чемпионство.
В последнем туре обоим играть против андердогов, и неужто Сарайка не вынесет оттуда хотя бы очёчко..

Жаль конечно, топил за клуб Шимы.
Возьми он чемпионство, какой классный бэкграунд получил бы Шиманьски
для дальнейшего роста- уехав из России на повышение, стал чемпионом
Нидерландов, а потом чемпионом Турции, и всего за пару лет.

Но "не шмогла", ничего не поделаешь..
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Молодцы ребятушки. Респект за такой футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Когда дело не в количестве ,а в качестве...
Гость
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