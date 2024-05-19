«Фенербахче» в меньшинстве выиграл у «Галатасарая» в стамбульском дерби

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вчера, 21:09

«Галатасарай» уступил «Фенербахче» в матче 37-го тура турецкой Суперлиги (0:1).

На 21-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник гостей Александре Джику. Единственный мяч в игре забил защитник Чаглар Сёюнджю на 71-й.

«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции, имея в активе 99 очков. «Фенербахче» занимает 2-е место с 96 баллами.