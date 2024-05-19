Пента-трик Кассьерры принёс «Зениту» крупную победу над «Ахматом»

«Ахмат» потерпел поражение от «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ (1:5).
Все голы в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий Матео Кассьерра, отметившийся на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минуте. Единственный мяч в составе грозненского клуба забил форвард Мохамед Конате на 11-й.
«Ахмат» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 35 очков. «Зенит» — 2-й (54 балла).
Зенит ещё в 28 туре должен был проснуться, но не сдюжил сопротивления
армейцев, упершихся рогом в принципиальном матче.
Но хоть теперь-то Зенита должно было пробить..
Питерские всё ещё сохраняют шансы на золотой дубль, тогда как Ахмату ничего не нужно, он и так страху натерпелся после Балтики и встал тогда на вылет.
Выкрутился, так чего теперь пыжиться, можно и выдохнуть.
Пи этом, при такой бешеной разнице в мотивации на матч, Зенит ещё и
объективно сильнее Ахмата, причём намного.
Так стоит ли удивляться результату..
Зенит ещё в 28 туре должен был проснуться, но не сдюжил сопротивления
армейцев, упершихся рогом в принципиальном матче.
Но хоть теперь-то Зенита должно было пробить..
Питерские всё ещё сохраняют шансы на золотой дубль, тогда как Ахмату ничего не нужно, он и так страху натерпелся после Балтики и встал тогда на вылет.
Выкрутился, так чего теперь пыжиться, можно и выдохнуть.
Пи этом, при такой бешеной разнице в мотивации на матч, Зенит ещё и
объективно сильнее Ахмата, причём намного.
Так стоит ли удивляться результату..