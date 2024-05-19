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Пента-трик Кассьерры принёс «Зениту» крупную победу над «Ахматом»

вчера, 20:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ахмат» потерпел поражение от «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ (1:5).

Все голы в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий Матео Кассьерра, отметившийся на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минуте. Единственный мяч в составе грозненского клуба забил форвард Мохамед Конате на 11-й.

«Ахмат» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 35 очков. «Зенит» — 2-й (54 балла).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:56
ВУАЛЯ!))))...а кой кто..Зенит-уже списал))))
112910415
112910415
сегодня в 06:01
но последний тур будет жарким, весьма !
112910415
112910415
сегодня в 05:55
у Динамо есть великий шанс !
112910415
112910415
сегодня в 05:54
не поздно ли спохватились ?
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 04:59
Если Краснодар выиграет у Динамо,то он может стать чемпионом или занять 2 место.
syny9yhnv5h8
syny9yhnv5h8
сегодня в 04:54
Всё в ногах Краснодара теперь.
James Moriarty
James Moriarty
сегодня в 03:46
Зенит с блестящей победой ! Надеемя что Краснодар у себя дома разгромит динамо и обрадуют своих фанатов. А Зениту удачи в след сложном матче. И расклад будет такой
1. Зенит
2.Краснодар
3.динамо
...
спартак
Capral
Capral ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Краснодар лидировал, почти весь чемпионат, но весной, несколько притормозил.
На чемпиона не очень похож, но есть шанс, в личной встрече доказать свое право на первенство. Но и у Динамо, точно такой же шанс. Игра покажет. Поглядим...
yrasikos22
yrasikos22 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
Краснодар самый достойный, команда хорошо поднялась в игре после прошлого сезона,плюс ровно отыграла сезон под конец забуксовав иза смены тренера,второе место Зенит потом Динамо...
Capral
Capral ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я уже как-то писал, что, никто, из трёх претендентов на чемпионство- на чемпиона не похож и не тянет.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
Проще поверить в Семака гения чем в то что Динамо из середнека первой половины сезона, вдруг стало одним из лидеров чемпионата,тут тоже все не просто не без вмешательства Втб.
Zak11
Zak11 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:16
Зениту достаточно вничью будет сыграть чтобы озолотить Краснодар. Но мне кажется Динамо настроится как на последний матч жизни.
Capral
Capral ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 23:14
В честность этой игры- никто не поверит.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:12
вообще не вопрос, матч был сдан, была команда сдать матч, так как там одна шайка - лейка
Capral
Capral ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Всё было бы гораздо проще, если бы, один игрок не забил пять мячей, и, именно тот, который борется с Тюкавиным в споре лучших бомбардиров. Вот, что наводит на подозрения... Не забивал Касьера, не забивал, а тут, вдруг- разродился, сразу на пять!!! Вы в это верите??? Или, вы думаете, что нормальный человек, без умственных отклонений, поверит в прекрасное превращение Семака в гения, или в преображение Зенита, хромающего на обе ноги???
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:02
Сам не веришь, в то что пишешь. Тогда вопрос- зачем пишешь?
FERIS
FERIS
вчера в 22:54
Ну хейтеры Зенита и поклонники теории заговора как всегда углядели в этой игре договорняк) Просто Зенит классом выше Ахмата,ну и питерцам гораздо больше была нужна победа,вот и всё ничего удивительного.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:44
Интересная ветка выросла, но принять участие в дискуссии (даже поставить лайки)
нет времени, а по сему собратья по футболу, всем мирной ночи, спасибо за общение!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Да это не Семак не проиграл, а Зенит...Семак - манекен на бровке...вот в этом сезоне у Зенита пошло что то не так и от Семака реально нужны были какие то нестандартные решения и все..."ноль на массу" как говорится...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:30
Вы, или неправильно меня поняли, или делаете вид, что не понимаете. Ну так вот, объясняю популярно: я- не болельщик Спартака, я- сочувствующий. Это первое, а второе, это то, что смотрю я игры Спартака, чтобы увидеть работу Слишковича, исключительно. Что касается Семака, то его победы над Спартаком не являются, чем-то особенными или показательными- это победы, не над Реалом или МС. К большому сожалению, Спартак, уже много лет не является суперклубом.
pomor45
pomor45
вчера в 22:30, ред.
Вся эта нервная конспирология порождена неверием в способность Динамо выиграть чемпионат без потери Зенитом очков в последнем туре. Но, ребята, какую ещё фору должен предоставить вам Зенит, чтобы кто-нибудь из вас стал чемпионом без этого срача в его адрес? Это же не только позор Зенита - это и ваш позор, ещё больший. Вы даже титул брошенный на дорогу подобрать не можете без срача. Если в последнем туре Динамо проиграет Краснодару, а Зенит не сделает последнего подарка и обыграет Ростов, став чемпионом в 6-й раз, то грош будет для вас избыточной ценой.
баск
баск
вчера в 22:27, ред.
А на мой взгляд, возможно и наивный, продажность тут не при чём.

Зенит ещё в 28 туре должен был проснуться, но не сдюжил сопротивления
армейцев, упершихся рогом в принципиальном матче.
Но хоть теперь-то Зенита должно было пробить..

Питерские всё ещё сохраняют шансы на золотой дубль, тогда как Ахмату ничего не нужно, он и так страху натерпелся после Балтики и встал тогда на вылет.
Выкрутился, так чего теперь пыжиться, можно и выдохнуть.

Пи этом, при такой бешеной разнице в мотивации на матч, Зенит ещё и
объективно сильнее Ахмата, причём намного.
Так стоит ли удивляться результату..
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:26
Сергеев суетился сильно, а Кассъерра был спокоен как танк.)
adekvat
adekvat ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:24
Последний тур все матчи в одно время начинаются все будут на победу играть.
pomor45
pomor45
вчера в 22:20
Вот до чего же тупой и скованный этот Сергеев. Выходит в эпизоде с 4-м голом один на один на вратаря, который уже валится на траву и... вместо того, чтобы мягко уйти чуть в сторону тупо тычет мячик во вратаря, тот даже не ожидал и неудачно отбил на Кассьерру, обеспечив ему покер. Как надо было действовать этому тупому Сергееву (не один раз такое за ним) показал тот же Кассьерра с его 5-м голом: ушёл чуть в сторону и послал мяч в пустые ворота.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Если Вы смотрите только игры Спартака то должны заметить что очень сильно неуважаемый Вами Семак ни разу не проиграл Спартаку за свои 6 сезонов (12 матчей) в РПЛ....
Может тогда все упрёки в адрес этого титулованного специалиста связаны именно с этим ??? ))
goalaktika
goalaktika ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 22:19
и в друг.... прорвало))
lotsman
lotsman
вчера в 22:15
Хороший чемпионат, когда до последней минуты его сохраняется интрига и неизвестен расклад.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:09
НЕТ, не интересно, поэтому- я его и не смотрю!!! Смотрю, только игры Спартака, с единственной целью- посмотреть на работу Слишковича...

Вы, вероятно не поверите, но, я, за весь чемпионат, посмотрел несколько матчей Динамо, не больше. Остальные, вообще не смотрю, ну, кроме вышеуказанных игр Спартака.

Вы наверно живете в России? Это хуже, в противном случае, я бы, прямо сейчас, поспорил с вами на бутылку шнапса или хорошего коньяка, что, Зенит, в этом сезоне- чемпионом не будет.
za8qwsdasten
za8qwsdasten
вчера в 22:08
Охххх... Ну почему ж Зенит весь чемп не тащили, а теперь вдруг решили потащить? Что ж с Факелом-то не затащили? Тролли хреновы...А, да, а где ж те, кто кричал в начале чемпа, что Зениту сразу надо кубок отдать? Странные люди, однако. Ну да ладно...
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