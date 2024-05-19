Пента-трик Кассьерры принёс «Зениту» крупную победу над «Ахматом»

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вчера, 20:55

«Ахмат» потерпел поражение от «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ (1:5).

Все голы в составе команды из Санкт-Петербурга забил нападающий Матео Кассьерра, отметившийся на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минуте. Единственный мяч в составе грозненского клуба забил форвард Мохамед Конате на 11-й.

«Ахмат» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 35 очков. «Зенит» — 2-й (54 балла).