«Манчестер Сити» — чемпион, «Челси» вышел в еврокубки. Итоги сезона в АПЛ

Завершился сезон 2023/24 в АПЛ.
Чемпионом стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко. «Арсенал» занял 2-е место (89 баллов), «Ливерпуль» — 3-е (82 пункта). Топ-4 замкнула «Астон Вилла» (68 очков). Все эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Тоттенхэм» завершил сезон на 5-й позиции (66 очков) и вышел в Лигу Европы. «Челси» стал 6-м (63 балла), клуб обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Если «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая обыграет «Манчестер Юнайтед», «синие» попадут в ЛЕ, а «Ньюкасл» — в ЛК.
Вылетели в Чемпионшип «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (26, 24 и 16 очков соответственно).
выиграл шестой титул АПЛ за семь лет и четвертый подряд, обновил рекорд английского футбола.
Именно рекорд был главной движущей силой для Пепа после требла.
Даже не лучшая версия Сити стала чемпионом.
кто то скажет, что эти титулы из-за "финансового допинга" (с) Арсен Венгер.
а лучше сказал Юрген Клопп: признал, что богатства делают разницу,
но ни один другой тренер не смог бы выиграть четыре титула подряд даже с таким бюджетом. Каждый раз в конце сезона Сити превращается в хладнокровную машину, уничтожающую всех на своем пути.
браво, Пеп. Рекорд достигнут. Теперь Лига чемпионов. Берегись, Реал.
2. Арсенал.
побил клубный рекорд в АПЛ за один сезон.
и этого все равно было недостаточно для завоевания чемпионского титула.
Арсенал не остановится на достигнутом, потому что Арсенал хочет гораздо большего, и Арсенал это получит!
Хлопнуть Виллу разгромно в следующем сезоне для личного удовлетворения.
3. Ливерпуль
Ставка на Слота - это риск даже больший, чем какое-нибудь назначение Тухеля,
но жребий брошен, и остается думать, что ответственные за это решение понимают всяко больше нас соккерчан, на то они там, а мы здесь.
Пожелаю лишь нам на первых порах быть особенно терпимыми и
простить еще одного лысого голландца за то, что он не Клопп.
Юрген Клопп - это лучшее что могло случиться с этим клубом.
Проводим завтра эпоху, мне кажется, великую эпоху.
Эта страница перевернута, ждем новый Ливерпуль.
Удачи всем в новой эпохе.
4. Манчестер Юнайтед.
Обновили еще один антирекорд клуба более чем 30-летней давности.
Берегите нервы, этим "антони и тен хаг" ничего не докажешь, бесполезно...
Печально, что следующий сезон лучше не станет.
Нужно в летнее трансферное окно продать футболистов миллионов 100 фунтов.
Бек и Санчо доступны на рынке с января , чет очереди не видно.
Продать реально не кого, кроме Гринвуда.
Остальные даром никому не нужны. Так что денег на трансферы нет.
5. Челси.
Дайте Почеттино работать. Команда строится.
Прощальный выход Тиаго Сильвы на поле Стэмфорд Бридж.
За такой небольшой промежуток в 4 года он стал своим аристократом,
стал тем, кто старался за клуб и был готов за него встать горой.
Боэли подтвердил, что Челси собирается построить новый стадион. Ура!
п.с.
Финал Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед определит всех участников еврокубков.
выиграл шестой титул АПЛ за семь лет и четвертый подряд, обновил рекорд английского футбола.
Именно рекорд был главной движущей силой для Пепа после требла.
Даже не лучшая версия Сити стала чемпионом.
кто то скажет, что эти титулы из-за "финансового допинга" (с) Арсен Венгер.
а лучше сказал Юрген Клопп: признал, что богатства делают разницу,
но ни один другой тренер не смог бы выиграть четыре титула подряд даже с таким бюджетом. Каждый раз в конце сезона Сити превращается в хладнокровную машину, уничтожающую всех на своем пути.
браво, Пеп. Рекорд достигнут. Теперь Лига чемпионов. Берегись, Реал.
2. Арсенал.
побил клубный рекорд в АПЛ за один сезон.
и этого все равно было недостаточно для завоевания чемпионского титула.
Арсенал не остановится на достигнутом, потому что Арсенал хочет гораздо большего, и Арсенал это получит!
Хлопнуть Виллу разгромно в следующем сезоне для личного удовлетворения.
3. Ливерпуль
Ставка на Слота - это риск даже больший, чем какое-нибудь назначение Тухеля,
но жребий брошен, и остается думать, что ответственные за это решение понимают всяко больше нас соккерчан, на то они там, а мы здесь.
Пожелаю лишь нам на первых порах быть особенно терпимыми и
простить еще одного лысого голландца за то, что он не Клопп.
Юрген Клопп - это лучшее что могло случиться с этим клубом.
Проводим завтра эпоху, мне кажется, великую эпоху.
Эта страница перевернута, ждем новый Ливерпуль.
Удачи всем в новой эпохе.
4. Манчестер Юнайтед.
Обновили еще один антирекорд клуба более чем 30-летней давности.
Берегите нервы, этим "антони и тен хаг" ничего не докажешь, бесполезно...
Печально, что следующий сезон лучше не станет.
Нужно в летнее трансферное окно продать футболистов миллионов 100 фунтов.
Бек и Санчо доступны на рынке с января , чет очереди не видно.
Продать реально не кого, кроме Гринвуда.
Остальные даром никому не нужны. Так что денег на трансферы нет.
5. Челси.
Дайте Почеттино работать. Команда строится.
Прощальный выход Тиаго Сильвы на поле Стэмфорд Бридж.
За такой небольшой промежуток в 4 года он стал своим аристократом,
стал тем, кто старался за клуб и был готов за него встать горой.
Боэли подтвердил, что Челси собирается построить новый стадион. Ура!
п.с.
Финал Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед определит всех участников еврокубков.