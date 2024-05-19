«Манчестер Сити» — чемпион, «Челси» вышел в еврокубки. Итоги сезона в АПЛ

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вчера, 20:50

Завершился сезон 2023/24 в АПЛ .

Чемпионом стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко. «Арсенал» занял 2-е место (89 баллов), «Ливерпуль» — 3-е (82 пункта). Топ-4 замкнула «Астон Вилла» (68 очков). Все эти клубы выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Тоттенхэм» завершил сезон на 5-й позиции (66 очков) и вышел в Лигу Европы. «Челси» стал 6-м (63 балла), клуб обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Если «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая обыграет «Манчестер Юнайтед», «синие» попадут в ЛЕ , а «Ньюкасл» — в ЛК.

Вылетели в Чемпионшип «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (26, 24 и 16 очков соответственно).