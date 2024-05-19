«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 38-го тура АПЛ (3:1).
На 2-й минуте полузащитник Фил Фоден вывел хозяев поля вперёд. На 18-й игрок оформил дубль. Нападающий Мохаммед Кудус на 42-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. Хавбек Родри на 59-й увеличил преимущество «горожан».
«Ман Сити» занял первое место в чемпионате Англии, набрав 91 очко. «Вест Хэм» завершил сезон на 9-й позиции с 52 баллами.
«Манчестер Сити» стал чемпионом в четвёртый раз подряд, ранее в стране такое не удавалось никому. Всего для МС этот титул десятый, шесть из них команда выиграла под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Видно что Арсенал тяжело набирает очки, даже кажется на самоотдаче больше, чем на классе.
МС скорее всего с заслуженной победой, так как Ливерпуль и Арсенал в нужный момент потеряли очки.
Видно что Арсенал тяжело набирает очки, даже кажется на самоотдаче больше, чем на классе.
МС скорее всего с заслуженной победой, так как Ливерпуль и Арсенал в нужный момент потеряли очки.
1)АПЛ не был в том виде в котором мы знаем, и права были бы меньше чем сейчас
2)Не один чемпионат не может похвастаться кристально чистого дохода без серых махинаций!!!
3) Зачем Пересу создавать Суперлигу, до этого ЛЧ если нет денег, это бизнес, зачем париться, деньги извратили футбол, но возвели его в культ, звёзды футбола это Пантеон (Легенды, Боги, Титаны оставляю за вами эпитеты) пополняют!!!
1)АПЛ не был в том виде в котором мы знаем, и права были бы меньше чем сейчас
2)Не один чемпионат не может похвастаться кристально чистого дохода без серых махинаций!!!
3) Зачем Пересу создавать Суперлигу, до этого ЛЧ если нет денег, это бизнес, зачем париться, деньги извратили футбол, но возвели его в культ, звёзды футбола это Пантеон (Легенды, Боги, Титаны оставляю за вами эпитеты) пополняют!!!