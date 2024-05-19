«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии

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вчера, 20:01

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 38-го тура АПЛ (3:1).

На 2-й минуте полузащитник Фил Фоден вывел хозяев поля вперёд. На 18-й игрок оформил дубль. Нападающий Мохаммед Кудус на 42-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. Хавбек Родри на 59-й увеличил преимущество «горожан».

«Ман Сити» занял первое место в чемпионате Англии, набрав 91 очко. «Вест Хэм» завершил сезон на 9-й позиции с 52 баллами.