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«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии

вчера, 20:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 38-го тура АПЛ (3:1).

На 2-й минуте полузащитник Фил Фоден вывел хозяев поля вперёд. На 18-й игрок оформил дубль. Нападающий Мохаммед Кудус на 42-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. Хавбек Родри на 59-й увеличил преимущество «горожан».

«Ман Сити» занял первое место в чемпионате Англии, набрав 91 очко. «Вест Хэм» завершил сезон на 9-й позиции с 52 баллами.

«Манчестер Сити» стал чемпионом в четвёртый раз подряд, ранее в стране такое не удавалось никому. Всего для МС этот титул десятый, шесть из них команда выиграла под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:47
Поздравляю Сити и всех адекватных болельщиков этого клуба с очередным чемпионством!!! Это не просто очередное чемпионство, а рекордное, четвертое подряд чемпионство в АПЛ, ранее этого неудавалось ни одному клубу!!! Браво!
Я писал тут, что не верю в то, что ВХЮ сможет что-то противопоставить такому Сити, так оно и вышло! Да, вокруг Сити сейчас много "темного", но такой клуб нужен АПЛ, они помогли стать топовыми Ливерпулю, задрав такую высокую планку, они помогают Арсеналу стать топом,т.к только действительно сильные и идеальные команды могут бороться за чемпионство, и Сити заставляет других становиться лучше!
Еще раз с чемпионством!!!
Сатрап
Сатрап ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 07:56
деньги арбитрам прижали Реал к воротам и заставили играть от обороны? а если попросить продемонстрировать подобные "деньги" Ноттингем или Брайтон - они прижмут на 90 минут Реал к своим воротам? "деньгами" )
R. Carlos
R. Carlos ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
сегодня в 07:09
Да так и есть
Супергерой
Сверхчеловек
ГЕНИЙЙЙЙЙ!!!!
))
112910415
112910415
сегодня в 06:18
исторический четвёртый триумф !
...а хотелось, чтоб Арсенал !
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:12
Ещё раз и Зенит догонит на сегодня))
1580556558
1580556558 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ну в АПЛ ходят легенды про лояльнлсть арбитров. А стаким бюджетом и таким составом всего раз смогли взять ЛЧ. И то в сезон, когда все фавориты были далеко не в лучшей форме. Вот и весь гений Пепки. Деньни, деньги, деньги
амурец
амурец
вчера в 23:40
Заслужили, МС с титулом чемпиона АПЛ
Сатрап
Сатрап ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 22:46
в воспитании чемпионов
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:45
Думаю, что Сити в следующем году титул АПЛ возьмёт легче.. Не будет давления по поводу не выигрыша ими ЛЧ и установления рекорда из 4-х побед подряд.. Просто цифра 5 чуть покрасивее, чем 4.. Чем не мотивация?.. 🤔
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:09
Кто-то пытается оправдать чемпионство МС деньгами и возможно от части прав, но мое мнение это тренерское чемпионство
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:01
Опять "Арсенал" не смог 🤷‍♂️
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:57
В первую очередь поздравления. Но переживал в этом году больше за Арсенал. Они заслужили своими стараниями что-то уже выиграть. Но не судьба.

Сити конечно же сильнее всех.

... Кроме Реала ))) кхе кхе )
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 21:53
Гвардиола мне чем-то напоминает третьеклассника, который украл у родителей карточку и все деньги слил чтоб одеть персонажа в онлайн игре, потом такой завалился на сервак к нормальным игрокам и ходит всех убивает с двух ударов и радуется и гордится как дурачок)) и фаны МС такие же его одноклассники из-за плеча типа юморят)
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:50
Гвардиола поговаривают в раздевалке сидел на корточках на потолке, объяснял как играть с Вест Хэмом
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:46
С таким составом и вложениями Пепу, стало бы позором упустить хотя бы один титул
AleS
AleS ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 21:44
Даа, Трениришка красава
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:39
Настоящий чемпион -это скорее Астон Вилла
С небольшим бюджетом и не столь именитыми игроками занять 4е место и попасть в ЛЧ - вот достойная команда аплодисментов
Унаи Эмери намного лучше гвардиоллы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Очень и очень жаль, но в тоже время я рад, что Арсенал это не Лестер и у него есть настоящее, крепкое настоящее. Трансфермаркт врёт, состав Арсенала максимум 700 стоит
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:37
Всё в АПЛ без сюрпризов, все команды на своих местах.
Александр Векшин
Александр Векшин
вчера в 21:36
...узнал только сейчас, заслуженно, меня Первое
место не удивило, с таким составом его только и занимать, мои поздравления!
sihafazatron
sihafazatron ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:35
Да мое упущение.....
День был не из легких, замотался...
Но щас могу уже расслабиться!)))
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:33
Нашел) Их две, лучше по порядку

https://www.soccer.ru/blogs/record/1110001/lou-denni-manchester-siti

https://www.soccer.ru/blogs/record/1137511/merser-dzho-manchester-siti
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 21:32
Мои поздравления болельщикам Манчестер Сити!
Крутой у вас менеджер, самый сильный на данный момент. Лучший в истории! Кройфист рулит!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:30
Надо было с 5ти звездочным смотреть игру
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:29
Вест Хэм как мог хотел помочь Арсеналу. И крутой гол забили и рукой забили))
DXTK
DXTK
вчера в 21:09
Гвардиола переписал историю Английского футбола 4 титула подряд, только пускай никто не ноет про три состава у сити, деньги и тд, что Пеп только умеет сильнейших тренировать. ведь Ливерпуль Челси и МЮ сдулись и тд, конкурентов нету........ потому что тогда вопрос что же Ливерпуль когда правил в 80-х 4 титула не взял подряд, или МЮ Фергюсона не осилил,

Признайте Гвардиолу великим тренером , он первым набрал 100% в 18 году, первым оформил внутренний требл в 19, повторил достижение МЮ выиграв требл в 23, ЛЧ все же взял, а теперь оформил и 4 титул подряд, таким образом всем хейтерам закрыл рот........

PS Поздравляю Сити с чемпионством
Capral
Capral ответ the_bond (раскрыть)
вчера в 21:01
После слова "петушары", поставьте пожалуйста запятую.
Во всем остальном- согласен!!!
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:50
Мне кажется сегодня и САФ тоже пьет)) Надеюсь, к позднему вечеру без тревожных новостей)
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:48
Ему из яндекс лавки сразу доставили на Этихад, а ты в магаз собрался)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:45
Грилиш уже пьет?)))
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