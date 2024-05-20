«Манчестер Юнайтед» планирует продать Санчо за 50 миллионов

«Манчестер Юнайтед» не будет снижать стоимость вингера Джейдона Санчо.
Клуб по-прежнему хочет получить за англичанина 50 миллионов фунтов, как и прошлым летом.
Сам игрок хочет остаться в «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды.
«Манчестер Юнайтед» не будет снижать стоимость вингера Джейдона Санчо.
Клуб по-прежнему хочет получить за англичанина 50 миллионов фунтов, как и прошлым летом.
Сам игрок хочет остаться в «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды.
и не думаю, что англичанин перейдет в саудовский клуб.
Конфликт между Санчо и Тен Хагом голландец закрыл дверь к возвращению Джейдона в МЮ...но как уберут Тен Хага, и дверь откроет Санчо))
а почему бы нет?!
он не предал МЮ, не предал фанатов Юнайтед.
и не думаю, что англичанин перейдет в саудовский клуб.
Конфликт между Санчо и Тен Хагом голландец закрыл дверь к возвращению Джейдона в МЮ...но как уберут Тен Хага, и дверь откроет Санчо))
а почему бы нет?!
он не предал МЮ, не предал фанатов Юнайтед.
Возможно это прозвучит глупо, но я хотел бы, чтоб Артета подписал Санчо в Арсенал. Игрок он талантливый, разноплановый, может легко сыграть как левого, так и правого вингера, может сыграть атакующего полузащитника, Санчо был бы отличным конкурентом для Сака и Мартинелли, только вот запросы по з/п нужно снизить игроку
Возможно это прозвучит глупо, но я хотел бы, чтоб Артета подписал Санчо в Арсенал. Игрок он талантливый, разноплановый, может легко сыграть как левого, так и правого вингера, может сыграть атакующего полузащитника, Санчо был бы отличным конкурентом для Сака и Мартинелли, только вот запросы по з/п нужно снизить игроку