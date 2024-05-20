«Манчестер Юнайтед» планирует продать Санчо за 50 миллионов

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вчера, 16:21

«Манчестер Юнайтед» не будет снижать стоимость вингера .

Клуб по-прежнему хочет получить за англичанина 50 миллионов фунтов, как и прошлым летом.

Сам игрок хочет остаться в «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды.