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«Манчестер Юнайтед» планирует продать Санчо за 50 миллионов

вчера, 16:21

«Манчестер Юнайтед» не будет снижать стоимость вингера Джейдона Санчо.

Клуб по-прежнему хочет получить за англичанина 50 миллионов фунтов, как и прошлым летом.

Сам игрок хочет остаться в «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:51
Не знаю почему, но я верю в перезагрузку Санчо!!! Да, он сейчас не столь результативен как ранее, когда он выступал за Дортмунд, но те, кто смотрят матчи Бундеслиги наверное заметили, что Джейдон постепенно набирает форму, которую он растерял, пробывая в МЮ! Да, этот процес не легкий, но к концу сезона Санчо снова стал фзрывным, резким. Возможно, если Санчо попайдет в нормальную команду, пройдет там полноценную предсезонку, он снова будет радовать нас своей игрой!
Возможно это прозвучит глупо, но я хотел бы, чтоб Артета подписал Санчо в Арсенал. Игрок он талантливый, разноплановый, может легко сыграть как левого, так и правого вингера, может сыграть атакующего полузащитника, Санчо был бы отличным конкурентом для Сака и Мартинелли, только вот запросы по з/п нужно снизить игроку
c9tfx7bc44d3
c9tfx7bc44d3
вчера в 19:34
Ну значит они его вообще не продадут.
112910415
112910415
вчера в 18:15
никто за него столько не даст !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:20
Вариант только для ПСЖ или Саудитов))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:03
Не будет его скорее всего Боруссия выкупать за 50 млн. Он там в Бундес лиге за пол сезона забил всего 2 гола, от былой результативности ничего уже не осталось, даже в Германии, и не факт, что вернется на прежний уровень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:56
Санчо придется пойти на резкое понижение зарплаты, чтобы остаться в Боруссии.
и не думаю, что англичанин перейдет в саудовский клуб.
Конфликт между Санчо и Тен Хагом голландец закрыл дверь к возвращению Джейдона в МЮ...но как уберут Тен Хага, и дверь откроет Санчо))
а почему бы нет?!
он не предал МЮ, не предал фанатов Юнайтед.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:25
Это дело МЮ...
Но кто его купит?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Осталось найти клуб, который хочет купить его за эту сумму...
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