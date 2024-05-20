«Ливерпуль» лидирует в борьбе за защитника «Байера»

1716197756

вчера, 12:35

«Ливерпуль» намерен начать переговоры о покупке защитника «Байера» и сборной Кот-д'Ивуара за 60 миллионов евро. «Красные» лидирует в борьбе за игрока, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Реал».

Коссону не ответил на предложение нового контракта от «Байера». Его действующее соглашение истекает летом 2026 года. «Байер» готов рассмотреть вариант с продажей Коссону за хорошие деньги. Ожидается, что в ближайшие месяцы «Ливерпуль» активизируется в переговорном процессе. Мерсисайдцы давно ищут молодого талантливого защитника.

Коссону перешёл в «Байер» из «Брюгге» летом 2021 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего ивуарийца в 35 миллионов евро.