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«Арсенал» хочет подписать нападающего до летних сборов

вчера, 14:58

«Арсенал» планирует подписать нападающего до начала предсезонного тура в США.

Александер Исак из «Ньюкасла» — приоритетный вариант.

Также клуб рассматривает Брайана Бробби из «Аякса» и Виктора Дьёкереша из «Спортинга».

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Все комментарии
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ssz8vz2f2npd
вчера в 19:11
Может всё таки АПЛ, а не США?
hbmgqk55mqf9
hbmgqk55mqf9
вчера в 19:10
А причём тут США?
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:03
Отличное решение! Подписав максимально быстро нужных игроков, тренерский штаб начнет быстрее наигрывать команду,новые сочетания и всё такое, при этом будет еще временной запас для того, что бы могли внести какие-то корректировки. У Венгеровского Арсенала была огромная проблема именно с подписанием нужных игроков, эти трансферы очень часто тянулись до последнего, тем самым тренерский штаб попросту не успевал внедрить новых игроков, и те вписывались в состав и стрктуру уже по ходу матчей, а это уже отражалось на результатах в первых турах....
Так что Эду и его штабу, нужно максимально быстро сработать с трансферами "важных" игроков, а остальные усиления уже будут подтягиваться постепенно!
альсато
альсато
вчера в 16:28
Если есть три варианта-значит и следующий сезон-в пролете!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:07
Победа Дортмунда. Реал белый флаг.))
Гость
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