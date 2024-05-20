«Арсенал» хочет подписать нападающего до летних сборов

«Арсенал» планирует подписать нападающего до начала предсезонного тура в США.
Александер Исак из «Ньюкасла» — приоритетный вариант.
Также клуб рассматривает Брайана Бробби из «Аякса» и Виктора Дьёкереша из «Спортинга».
«Арсенал» планирует подписать нападающего до начала предсезонного тура в США.
Александер Исак из «Ньюкасла» — приоритетный вариант.
Также клуб рассматривает Брайана Бробби из «Аякса» и Виктора Дьёкереша из «Спортинга».
Так что Эду и его штабу, нужно максимально быстро сработать с трансферами "важных" игроков, а остальные усиления уже будут подтягиваться постепенно!
Так что Эду и его штабу, нужно максимально быстро сработать с трансферами "важных" игроков, а остальные усиления уже будут подтягиваться постепенно!