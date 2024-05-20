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Хабиб и Хасбик будут приглашены на первый матч «Динамо» Махачкала в РПЛ

вчера, 21:23

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что известный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедова будут приглашены на первый матч клуба в РПЛ.

Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик, они, безусловно, в скобках. Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном. Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 21:55
Дагестан с выходом в вышку!!! Посмотрим на самобытную команду...
lotsman
lotsman
вчера в 21:48
Будет торжественное открытие первого матча в РПЛ. Им доверят начать матч.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
добро пожаловать в Мир РПЛ!
Дагестан футбольная страна))
Гость
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