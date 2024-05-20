Хабиб и Хасбик будут приглашены на первый матч «Динамо» Махачкала в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что известный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) и экс-чемпиона UFC в лёгком весе будут приглашены на первый матч клуба в РПЛ .

Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик, они, безусловно, в скобках. Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном. Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ .