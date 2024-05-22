Биджиев останется тренером махачкалинского «Динамо» после выхода в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил, что главный тренер команды продолжит работу после выхода клуба в РПЛ .

О том, почему после ухода Курбана Бердыева назначили Биджиева

Я видел, как происходит тренировочный процесс. Понятно, что была притирка. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог всё преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа.

Не вижу оснований для этого [смены тренера], он остаётся.