Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Биджиев останется тренером махачкалинского «Динамо» после выхода в РПЛ

вчера, 10:59

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит работу после выхода клуба в РПЛ.

О том, почему после ухода Курбана Бердыева назначили Биджиева

Я видел, как происходит тренировочный процесс. Понятно, что была притирка. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог всё преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа.

Не вижу оснований для этого [смены тренера], он остаётся.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Локонга принял решение покинуть «Арсенал»
Сегодня, 21:56
ОфициальноСкотт Карсон продлил контракт с «Манчестер Сити»
Сегодня, 20:35 Фото
СлухиФедотов хочет сохранить Заболотного в ЦСКА
Сегодня, 17:50
Слухи«Милан» ведёт переговоры о разрыве контракта с Пиоли
Сегодня, 16:45
Слухи«Арсенал» продлит контракт с Артетой
Сегодня, 10:36
Молодой вратарь летом покинет «Арсенал»
Вчера, 21:16
Сортировать
Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:08
Динамо уже в РПЛ, только Алания способна в последнем туре помешать занять итоговое первое место.
4fqk8g3z3dwq
4fqk8g3z3dwq
вчера в 14:33
Наверно это будет справедливо и дёшево
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:36
Еще одна Кавказская команда и это хорошо. Ну а воспитаннику Нальчиксконо-Спартака Беджиеву пожелаю успехов в Махачкалинском Динамо
fwkvbp424v7h
fwkvbp424v7h
вчера в 12:57
Время покажет какой он тренер.
альсато
альсато
вчера в 12:54
как по мне..кто завоевал право-тот и должен играть!
112910415
112910415
вчера в 12:47
он честно заработал этот шанс !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:51
Логично. Раз он вывел команду в РПЛ, то пусть и дальше продолжает с ней работать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:23
Хочется пожелать Динамо выхода в РПЛ и Удачи Хасанби .
drug01
drug01
вчера в 11:20
Он сделал своё дело успешно! Теперь надо закрепиться! Это будет очень трудно сделать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:04
Замечательное решение, перспективное!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 