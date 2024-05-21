«Ноттингем Форест» расстанется с тремя футболистами

1716292739

вчера, 14:58

Три игрока покинут «Ноттингем Форест» по истечении срока действия контрактов этим летом. Речь идёт о вратаре , защитнике и полузащитнике .

Хеннесси выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. В текущем сезоне участия не принимал. Фелипе перебрался в «Ноттингем Форест» из «Атлетико» зимой 2023 года. В текущем сезоне 35-летний бразилец сыграл 10 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Куяте перешёл в «Ноттингем Форест» летом 2022 года. В текущем сезоне 34-летний игрок сборной Сенегала провёл 15 матчей во всех турнирах и получил 3 жёлтых карточки.