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«Ноттингем Форест» расстанется с тремя футболистами

вчера, 14:58

Три игрока покинут «Ноттингем Форест» по истечении срока действия контрактов этим летом. Речь идёт о вратаре Уэйне Хеннесси, защитнике Фелипе и полузащитнике Шейху Куяте.

Хеннесси выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. В текущем сезоне участия не принимал. Фелипе перебрался в «Ноттингем Форест» из «Атлетико» зимой 2023 года. В текущем сезоне 35-летний бразилец сыграл 10 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Куяте перешёл в «Ноттингем Форест» летом 2022 года. В текущем сезоне 34-летний игрок сборной Сенегала провёл 15 матчей во всех турнирах и получил 3 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Сатрап
Сатрап ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:28
я посмотрел на трансфермаркт - у Ноттингема в год выхода в АПЛ 22/23 ТРЕТЬЕ место в лиге по трансферным тратам - 192 млн фунтов, 12 игроков пришли, при этом продать удалось из чемпионшипских запасов только на 5 млн фунтов 26 игроков почти все ушли в аренды или отпущены бесплатно, только один вратарь Самба ушел в Ланс за 5 млн...
т.е. они тратят - море денег..
в этом сезоне прошедшем они на 9 месте по затратам, тоже неплохо - 131 млн фунтов на покупки и 46 млн фунтов выручено с продаж..
представляешь что будет лет через пять, эти траты ничем не хуже моуриньевских у абрамовича
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Сатрап (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
А у них состав нормальный, удивляет что они вообще ведут борьбу за выживание. Есть у них ещё Деннис, классно играл в Уотфорде, сейчас он в аренде в Уотфорде.
Вот что пишут о нём:

Деннис 35 раз выступал за «Уотфорд» в сезоне Премьер-лиги 2021/22, в том числе два матча в кубке, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач, а затем перешел в «Ноттингем Форест» в августе 2022 года, последний раз выступая за «Хорнетс» в первых двух матчах чемпионата. сезона.

Он забил пять голов за шесть игр с конца ноября по начало декабря и был номинирован на звание «Игрок месяца» Премьер-лиги в ноябре 2021 года.
Деннис начал свою карьеру в Украине в луганской «Заре», а затем переехал в Бельгию, чтобы подписать контракт с «Брюгге».
Самым ярким моментом его пребывания в составе бельгийской профессиональной лиги стал дубль в Лиге чемпионов на выезде на «Бернабеу», когда его команда сыграла вничью 2:2 с «Реалом».
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:57
Пепе и Роналду бессовестные, дали бы уже молодым поиграть!
b9jb8eq2z4wx
b9jb8eq2z4wx
вчера в 17:47
Шейху Куяте послали в направлении, очень созвучном с некоторыми частями его ФИО
альсато
альсато
вчера в 17:06
Ноттингем Форест-моя юность!...а ЮНОСТЬ-не забывается!))))
f8529rp45a6v
f8529rp45a6v
вчера в 16:47
Состав безусловно надо перетрясти.
Сатрап
Сатрап
вчера в 15:44
Учитывая конкуренцию в АПЛ остается удивляться усилиям Ноттингема по сохранению места в высшей лиге.
Удивляет только продажа собственного воспитанника Джонсона в Тоттенхем за 50 млн. Единственная фактически звезда клуба, и как следствие - фанаты. Это как продать Роналду из юнайтед в сити.
dfxcreshn9sm
dfxcreshn9sm
вчера в 15:33
Ноттингему требуется усиление, чтоб рассчитывать на результат
Гость
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