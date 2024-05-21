«Ноттингем Форест» расстанется с тремя футболистами

Три игрока покинут «Ноттингем Форест» по истечении срока действия контрактов этим летом. Речь идёт о вратаре Уэйне Хеннесси, защитнике Фелипе и полузащитнике Шейху Куяте.
Хеннесси выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. В текущем сезоне участия не принимал. Фелипе перебрался в «Ноттингем Форест» из «Атлетико» зимой 2023 года. В текущем сезоне 35-летний бразилец сыграл 10 матчей во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Куяте перешёл в «Ноттингем Форест» летом 2022 года. В текущем сезоне 34-летний игрок сборной Сенегала провёл 15 матчей во всех турнирах и получил 3 жёлтых карточки.
Удивляет только продажа собственного воспитанника Джонсона в Тоттенхем за 50 млн. Единственная фактически звезда клуба, и как следствие - фанаты. Это как продать Роналду из юнайтед в сити.
Удивляет только продажа собственного воспитанника Джонсона в Тоттенхем за 50 млн. Единственная фактически звезда клуба, и как следствие - фанаты. Это как продать Роналду из юнайтед в сити.
Вот что пишут о нём:
Деннис 35 раз выступал за «Уотфорд» в сезоне Премьер-лиги 2021/22, в том числе два матча в кубке, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач, а затем перешел в «Ноттингем Форест» в августе 2022 года, последний раз выступая за «Хорнетс» в первых двух матчах чемпионата. сезона.
Он забил пять голов за шесть игр с конца ноября по начало декабря и был номинирован на звание «Игрок месяца» Премьер-лиги в ноябре 2021 года.
Деннис начал свою карьеру в Украине в луганской «Заре», а затем переехал в Бельгию, чтобы подписать контракт с «Брюгге».
Самым ярким моментом его пребывания в составе бельгийской профессиональной лиги стал дубль в Лиге чемпионов на выезде на «Бернабеу», когда его команда сыграла вничью 2:2 с «Реалом».
Вот что пишут о нём:
Деннис 35 раз выступал за «Уотфорд» в сезоне Премьер-лиги 2021/22, в том числе два матча в кубке, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач, а затем перешел в «Ноттингем Форест» в августе 2022 года, последний раз выступая за «Хорнетс» в первых двух матчах чемпионата. сезона.
Он забил пять голов за шесть игр с конца ноября по начало декабря и был номинирован на звание «Игрок месяца» Премьер-лиги в ноябре 2021 года.
Деннис начал свою карьеру в Украине в луганской «Заре», а затем переехал в Бельгию, чтобы подписать контракт с «Брюгге».
Самым ярким моментом его пребывания в составе бельгийской профессиональной лиги стал дубль в Лиге чемпионов на выезде на «Бернабеу», когда его команда сыграла вничью 2:2 с «Реалом».