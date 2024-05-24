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ПСЖ оценивает Кварацхелию в 60 млн евро

вчера, 21:36

ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По информации источника, руководство парижан оценивает футболиста в 60 млн евро. Предложений по трансферу пока нет.

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Все комментарии
kx5pp57acdck
kx5pp57acdck
сегодня в 05:09
Оценить оценили,а покупать никто не хочет, ещё один такой сезон, будет в три раза дешевле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
небольшое жонглирование мячами(цифрами).
1. Foot Mercato (крайне низкая надежность): ПСЖ предложил Наполи
100 млн за Кварацхелию))
2. Что за 60 млн, если Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
3. Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентиса - продам Хвичи почти даром и честно за 150 млн.
Интересно, чего реально хочет ПСЖ?
Возможно, Энрике считает, что Креатива очень мало.
По сути, они что с Барсой, что с Дортмундом играли в стритбол.
Схватил мяч, побежал, протащил, прострелил.
Хвича - игрок более разносторонний, чем те игроки, которые там на краях сейчас.
Если сделка состоится, интересно будет следить, что происходит во французской лиге...Головин и Кузяев есть. скоро прибудут Кварацхелия и Сафонов.
77p9grkh273d
77p9grkh273d
вчера в 22:07
Оценить в 60 это не значит пригласить его в клуб!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:06
Надо подождать, скоро он подешевеет !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:04
За 60 млн Де Лаурентис его точно не продаст. Он как всегда заломит нереальную цену и в итоге останется ни с чем. Грамотный руководитель продал бы Хвичу за эту цену, он уже на спаде, скоро за него и столько не предложат.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:01
Из зоопарка выпорхнул жирный гусь!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
Узнать бы откуда родом этот "источник". Возможно из Тбилиси?
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