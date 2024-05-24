ПСЖ оценивает Кварацхелию в 60 млн евро

ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По информации источника, руководство парижан оценивает футболиста в 60 млн евро. Предложений по трансферу пока нет.
ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По информации источника, руководство парижан оценивает футболиста в 60 млн евро. Предложений по трансферу пока нет.
1. Foot Mercato (крайне низкая надежность): ПСЖ предложил Наполи
100 млн за Кварацхелию))
2. Что за 60 млн, если Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
3. Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентиса - продам Хвичи почти даром и честно за 150 млн.
Интересно, чего реально хочет ПСЖ?
Возможно, Энрике считает, что Креатива очень мало.
По сути, они что с Барсой, что с Дортмундом играли в стритбол.
Схватил мяч, побежал, протащил, прострелил.
Хвича - игрок более разносторонний, чем те игроки, которые там на краях сейчас.
Если сделка состоится, интересно будет следить, что происходит во французской лиге...Головин и Кузяев есть. скоро прибудут Кварацхелия и Сафонов.
1. Foot Mercato (крайне низкая надежность): ПСЖ предложил Наполи
100 млн за Кварацхелию))
2. Что за 60 млн, если Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
3. Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентиса - продам Хвичи почти даром и честно за 150 млн.
Интересно, чего реально хочет ПСЖ?
Возможно, Энрике считает, что Креатива очень мало.
По сути, они что с Барсой, что с Дортмундом играли в стритбол.
Схватил мяч, побежал, протащил, прострелил.
Хвича - игрок более разносторонний, чем те игроки, которые там на краях сейчас.
Если сделка состоится, интересно будет следить, что происходит во французской лиге...Головин и Кузяев есть. скоро прибудут Кварацхелия и Сафонов.