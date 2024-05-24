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«Бавария» может подписать Грилиша

вчера, 12:31

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может перейти в «Баварию».

Если мюнхенский клуб этим летом возглавит Венсан Компани, он попросит у руководства команды подписать англичанина.

Бельгийский специалист является большим поклонником таланта Грилиша.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:15
С условием что бросит пить, а тут пивасик на каждом шагу…)))
adrianes
adrianes
вчера в 17:34
там пиво лучше,грилиш будет не против
112910415
112910415
вчера в 17:03
плохих идей много !
но не обязательно их реализовывать !
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:49
Они могут подписать
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:26
За хорошие деньги пожалуйста. В Мюнхене пабы есть, Грилиш будет не против.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:38
Балласт из мансити в Мюнхен
AleS
AleS
вчера в 13:11
Надо было на этот сезон звать Феликса Магата, а потом Клопа уговаривать.
kb636a8jxtwz
kb636a8jxtwz
вчера в 12:47
Новый рулевой не ищет дешевых вариантов.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 12:43, ред.
Отличная новость. Грильяж умеет так же отлично входить в стелс-режим в больших матчах, как и Леройчик. Ещё ослабить "Баварию" будет неплохо, побольше бесхребетных надо собрать))

"Бавария" будет вдвойне слабым бойцом в ЛЧ. Может, кто-то подскажет, Леройчик на ответку с РМ на Бернабеу ездил? Не видел его на поле))

Вот Грильяж был на поле в ответке, его хозяин Карвахаль на поводке выгуливал))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:37
Это будет очередное убийство великого клуба. Как же хочется старую Баварию хоть времен Лизаразю хоть времен Гомеса
Гость
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