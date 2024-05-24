«Бавария» может подписать Грилиша

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может перейти в «Баварию».
Если мюнхенский клуб этим летом возглавит Венсан Компани, он попросит у руководства команды подписать англичанина.
Бельгийский специалист является большим поклонником таланта Грилиша.
"Бавария" будет вдвойне слабым бойцом в ЛЧ. Может, кто-то подскажет, Леройчик на ответку с РМ на Бернабеу ездил? Не видел его на поле))
Вот Грильяж был на поле в ответке, его хозяин Карвахаль на поводке выгуливал))
"Бавария" будет вдвойне слабым бойцом в ЛЧ. Может, кто-то подскажет, Леройчик на ответку с РМ на Бернабеу ездил? Не видел его на поле))
Вот Грильяж был на поле в ответке, его хозяин Карвахаль на поводке выгуливал))