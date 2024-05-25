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Йорк считает, что Хёйлунд не на уровне легенд «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:45

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк полагает, что нападающий «дьяволов» Расмус Хёйлунд не соответствует уровню легендарных нападающих клуба.

Страх перед Руни, ван Нистелроем, Йорком, Коулом, Марком Хьюзом пропал. А теперь у нас есть Расмус — и близко не тот уровень.

Будучи защитником вы подумаете: «Поездка на „Олд Траффорд“ — легкая прогулка». Такого раньше никогда не было. С Руни и Роналду мы были ночным кошмаром защитников соперника.

Оценил бы его сезон на 5 из 10 — и это еще щедро. Но у меня пока нет окончательного мнения, нужно дать ему возможность показать себя в следующем сезоне.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:10
А кто-то его считает легендой?
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:49
Самый слабый центр нап на сколько я помню Мю
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:40
Чел на уровне своей фамилии.. И всё.. 😂
cd4eehev2a9b
cd4eehev2a9b
вчера в 15:39
И себя скромно не забыл вставить в список легенд
allemz
allemz
вчера в 15:24, ред.
Бергамаски заскамили МЮ на 85 лямов, чтобы вечно перспективным Лукманом взять ЛЕ))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:12
Может до 6 балов и дотянет,хотя врятли!
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