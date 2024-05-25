Йорк считает, что Хёйлунд не на уровне легенд «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающий «дьяволов» не соответствует уровню легендарных нападающих клуба.

Страх перед Руни, ван Нистелроем, Йорком, Коулом, Марком Хьюзом пропал. А теперь у нас есть Расмус — и близко не тот уровень.

Будучи защитником вы подумаете: «Поездка на „Олд Траффорд“ — легкая прогулка». Такого раньше никогда не было. С Руни и Роналду мы были ночным кошмаром защитников соперника.

Оценил бы его сезон на 5 из 10 — и это еще щедро. Но у меня пока нет окончательного мнения, нужно дать ему возможность показать себя в следующем сезоне.