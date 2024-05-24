Нападающий Яго Аспас высоко отозвался о бывшем футболисте «Сельты» Александре Мостовом.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является лучшим игроком «Сельты», которого он видел, Аспас заявил:
Без сомнения, Мостовой.
Нападающий Яго Аспас высоко отозвался о бывшем футболисте «Сельты» Александре Мостовом.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является лучшим игроком «Сельты», которого он видел, Аспас заявил:
Без сомнения, Мостовой.
А социализм, кроме таких благ, как отнимание благ у части населения и передачи другой части, имеет и такое благо, что государство решает, что гражданам можно говорить, а что нет, а либеральные ценности вроде свободы слова - это зло)
Но, конечно, в некоторой степени так, чем больше люди ограничены, тем больше похожи на роботов.
А социализм, кроме таких благ, как отнимание благ у части населения и передачи другой части, имеет и такое благо, что государство решает, что гражданам можно говорить, а что нет, а либеральные ценности вроде свободы слова - это зло)
Но, конечно, в некоторой степени так, чем больше люди ограничены, тем больше похожи на роботов.