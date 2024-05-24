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Аспас назвал Мостового лучшим игроком «Сельты», которого он видел

вчера, 11:59

Нападающий Яго Аспас высоко отозвался о бывшем футболисте «Сельты» Александре Мостовом.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является лучшим игроком «Сельты», которого он видел, Аспас заявил:

Без сомнения, Мостовой.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:32
Это была лишь задумка болельщиков , которая по каким - то причинам не воплотилась в жизнь. См.интервью Мостового по этому вопросу.
112910415
112910415
вчера в 17:05
не будем сомневаться, Аспасу виднее !
альсато
альсато
вчера в 16:43
Просто так-памятники не ставят!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:50
Достаточно посмотреть отрезки матчей с великолепной игрой Александра, чтобы убедиться в правоте его слов.
Futurista
Futurista ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:42
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 14:28
Честно, не знаю, в политике не разбираюсь
5w659uj22kcu
5w659uj22kcu
вчера в 13:41
Теперь Мостового назначат старшим экспертом.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Исторические шведы да, вот сирийские, палестинские и т.п. посвободнее, у них и времени свободного побольше, ведь исторические шведы ещё на их пособие должны заработать) Кстати, вчера как раз была новость, что Швеция официально признала Палестину государством, угадай, почему (КРОМЕ того, что в этом есть логика, ведь логика в политике ничего не решает)?)
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Просто они тоже решили нюхнуть социализма.

А социализм, кроме таких благ, как отнимание благ у части населения и передачи другой части, имеет и такое благо, что государство решает, что гражданам можно говорить, а что нет, а либеральные ценности вроде свободы слова - это зло)

Но, конечно, в некоторой степени так, чем больше люди ограничены, тем больше похожи на роботов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 13:10
А вот интересно было бы, получается шведы и не люди, а роботы?)
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:52
Посмотрел бы я, если бы он в Швеции жил, как он говорит от сердца)
Никром
Никром
вчера в 12:43
О, подкинул дровишек для новой пачки интервью Александра)) А то уж забывать стали последнего)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Аспас не Вернблум, умеет говорить от сердца
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:25
Теперь Саше можно выдавать тренерскую лецензию высшей категории, хватит ему в экспертах критиковать Валеру и К))
Вещий
Вещий
вчера в 12:02
Ну все теперь Санек слов о себе не сложит...:)))
Гость
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