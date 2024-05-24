Хави: «Никогда не бывает легко покидать клуб всей своей жизни»

впервые прокомментировал уход из «Барселоны».

Сегодня каталонский клуб объявил об увольнении специалиста с должности главного тренера.

Дорогие болельщики, моё время на тренерской скамейке «Барсы» закончится в воскресенье. Никогда не бывает легко покидать клуб всей своей жизни, но я делаю это с большой гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая была для меня как вторая семья. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда были рядом со мной, за поддержку и любовь, которую они проявляли ко мне точно так же, как и во времена, когда я был футболистом. С воскресенья я стану ещё одним болельщиком «Барселоны». Потому что, прежде чем я стал игроком или тренером, я был фанатом «Барселоны», и желаю клубу только лучшего для команды моей жизни, которая всегда будет иметь меня в своём распоряжении.

Я работал с группой фантастических игроков и с великолепным персоналом. Благодаря им всем мы добились поставленных целей, достигнув кульминации в прошлом году, победив в лиге и Суперкубке. В этом сезоне дела пошли не так, как мы хотели, но мы собрались вместе и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из Ла Масии, которые вдохновляют всех нас, болельщиков «Барселоны». Большое спасибо всем болельщикам, игрокам, персоналу, сотрудникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, средствам массовой информации и всем, с кем я разделил этот путь на протяжении двух с половиной сезонов. Я желаю всего наилучшего клубу, который ношу в своём сердце.