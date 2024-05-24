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Хави: «Никогда не бывает легко покидать клуб всей своей жизни»

вчера, 19:35

Хави впервые прокомментировал уход из «Барселоны».

Сегодня каталонский клуб объявил об увольнении специалиста с должности главного тренера.

Дорогие болельщики, моё время на тренерской скамейке «Барсы» закончится в воскресенье. Никогда не бывает легко покидать клуб всей своей жизни, но я делаю это с большой гордостью после двух с половиной лет во главе команды, которая была для меня как вторая семья. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда были рядом со мной, за поддержку и любовь, которую они проявляли ко мне точно так же, как и во времена, когда я был футболистом. С воскресенья я стану ещё одним болельщиком «Барселоны». Потому что, прежде чем я стал игроком или тренером, я был фанатом «Барселоны», и желаю клубу только лучшего для команды моей жизни, которая всегда будет иметь меня в своём распоряжении.

Я работал с группой фантастических игроков и с великолепным персоналом. Благодаря им всем мы добились поставленных целей, достигнув кульминации в прошлом году, победив в лиге и Суперкубке. В этом сезоне дела пошли не так, как мы хотели, но мы собрались вместе и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из Ла Масии, которые вдохновляют всех нас, болельщиков «Барселоны». Большое спасибо всем болельщикам, игрокам, персоналу, сотрудникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, средствам массовой информации и всем, с кем я разделил этот путь на протяжении двух с половиной сезонов. Я желаю всего наилучшего клубу, который ношу в своём сердце.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:03
Большое спасибо Хави за все. Нужно иметь большое мужество, чтобы придти в клуб с такими проблемами и крайне ограниченными ресурсами и попробовать свои силы. Не забываем и то, что ответственность, давление и спрос с Хави были выше, чем с кого-либо еще.
В любом случае удачи легенде клуба в дальнейшем.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:09
Не скажу, что расстроен его уходом, но то, как его уволили, это было подло. Сначала умоляли его, чтобы остался, а теперь такое выдали.
К сожалению не стал он для Барселоны новым Гвардиолой.. ситуация была сложная, особенно финансовая часть. Жаль, что все именно таким образом завершилось.
Желаю ему удачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:45
Кройфф-Алемани-Хави принесли Барсе чемпионство в прошлом сезоне.
но был бесславный вылет из ЛЧ и ЛЕ.
Лапорта убрал Кройффа и Алемани, привел Деку.
и теперь уволил и Хави.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:41
Ничего страшного...в Зените манекен в санях ездит уже который год)...был бы у Хави состав Барсы как 15 лет назад он бы тоже много чего выиграл...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:10
Для Хави конечно это ещё личная драма...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:04
детсад Хави был конечно интересен, но малопродуктивен
pomor45
pomor45
вчера в 19:48
Не надо хавать что попало. У нас говорят: не в свои сани, не садись.
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Думаю, что у Барсы теперь будет полный провал в следующем сезоне
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