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Тен Хаг высказался о критике в АПЛ со стороны СМИ

вчера, 13:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о критике в АПЛ со стороны СМИ:

Английские эксперты хотят показать, что стоят своих денег. «Манчестер Юнайтед» для них — лёгкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят.

В прошлом году я мог ходить по воде, теперь я — худший тренер в лиге.

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Все комментарии
324urwgtzfpr
324urwgtzfpr
вчера в 18:12
Собаки лают - караван идёт...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:11
И где Тен Хаг ходил по воде? Будто в первый сезон выиграл АПЛ. С самомнение у него конечно зашкаливает, даже хвалить не надо )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:09, ред.
Лучше б не рассуждал кто стоит своих денег....а по совести отрабатывал свои....

Да и вообще....лучшее интервью с 8-го места - это отсутствие интервью....
То предшественники плохую команду ему оставили...то травмы игроков не дали проявить тренерский гений....теперь критики ему палки в колёса суют.....
альсато
альсато
вчера в 13:53
оказывается...скромность-не украшает человека))))
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:26
Он хоть сам понял, что за набор слов нагородил. Ещё и Иисусом себя возомнил, скромняга)) И при чём здесь клуб, который любят или ненавидят, претензии предъявляют непосредственно Хагу, а не клубу, но лысый физрук как обычно решил перевести стрелки на кого-то другого.
Гость
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