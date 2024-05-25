Тен Хаг высказался о критике в АПЛ со стороны СМИ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о критике в АПЛ со стороны СМИ:
Английские эксперты хотят показать, что стоят своих денег. «Манчестер Юнайтед» для них — лёгкая добыча. Это крупнейший клуб в Англии и, возможно, в мире. Клуб либо любят, либо ненавидят.
В прошлом году я мог ходить по воде, теперь я — худший тренер в лиге.
Да и вообще....лучшее интервью с 8-го места - это отсутствие интервью....
То предшественники плохую команду ему оставили...то травмы игроков не дали проявить тренерский гений....теперь критики ему палки в колёса суют.....
Да и вообще....лучшее интервью с 8-го места - это отсутствие интервью....
То предшественники плохую команду ему оставили...то травмы игроков не дали проявить тренерский гений....теперь критики ему палки в колёса суют.....