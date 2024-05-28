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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ предложил «Наполи» 100 миллионов евро за Хвичу

вчера, 18:11

ПСЖ предлагает «Наполи» за вингера Хвичу Кварацхелию сумму в размере 100 миллионов евро.

Парижский клуб готов сделать официальное предложение. Всё зависит от президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:56
Хорошие деньги предлагают,надо продавать,хотя Хвича не стоит таких денег.
Nazi
Nazi
сегодня в 08:50
После всех этих солеров, рамушей, угартоа, руисов и коло муаней, вряд ди Кварацхелия сможет что то испортить в Париже😊. Тем более креативный чел очень нужен ПСЖ. Буду рад если все выгорит..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:49
Прочитал эту новостную колонку... Виктор (Капрал), дружище, ты где ? )
матос
матос
вчера в 23:40
Де Лаурентис , НЕ ТУПИ , если не гон и ПСЖ реально такие или чуток меньше бабок дает за грузина сажай его в самолет и отправляй нафиг ;-)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:53, ред.
я бы продал, Хвича игрок настроения он может выдать такой выдающийся матч, а потом несколько матчей его не видно
t27w3tt77xbr
t27w3tt77xbr
вчера в 21:57
Надо скорее продавать,пока такие деньги дают
t3nwb7cng86m
t3nwb7cng86m
вчера в 21:22
Тут определенно стоит репу почесать.
3d5dcrwb5tvf
3d5dcrwb5tvf
вчера в 20:40
Что-то не верится такие деньги которые он не стоит. Да игра пошла другая!!
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:30
Позвольте не соглласится!Он не стал лидером!Значит надо научиться им быть в Наполи!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:29
Не буду с Вами спорить! Но если глянете график цены Хвичи на трансфермакете то он падает вниз!И они еще не обновляли его! Пик цены его вроде был после удачного сезона!Но и тогда вроде более 150 не предлагали!Там только разговоры были! И еще самое главное!Хвича не тащер!Если не идет игра у команды , то он уходит в тень! Когда весь Наполи был в огне в чемпионском сезоне ,то феерил и Хвича!Настоящий лидер это Виктор Осимхен!Это мое мнение!
P.S. Зашел на трансфермаркет: Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
Сейчас ползет вниз
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:12
Безумие! Он не стоит этих денег. Шейхам деньги некуда девать!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:02
Надо продавать))) За больше его не продашь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59
Пусть уходит, у Наполи хоть деньги 💰 прибавятся .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:53
Хвиче надо расти. "Наполи" он перерос, и если не уйдёт, закиснет в клубе окончательно.
112910415
112910415
вчера в 18:49
хм ...
хочется не поверить для начала !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:48
гл.тр.парижан Луис Энрике говорит что уверен в Хвиче.
и что грузин идеально впишется в его структуру игры.
и если Энрике хочет чтоб клуб подписал Кварацхелия, значит, парижане выплатят все что от них потребует владелец Напоои.
Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков.
Поэтому, точно не за 100.
Если Париж его хочет , пусть раскошеливается!
как минимум 150 млн.
А Наполи самой нет смысл держать у себя такой дорогой актив как Хвича и Осимхен если в чемпионате они были только 10-е
и в еврокубках участвовать не будут.
То есть, не будут зарабатывать в ЛЧ.
когда то Кавани который пришел в ПСЖ как раз из Неаполя.
и стал легендой Парижа.
Кто знает, может в Париже Хвича станет своим.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:32
А не пожалеют ли? Хотя ПСЖ не привыкать
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