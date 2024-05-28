ПСЖ предложил «Наполи» 100 миллионов евро за Хвичу

ПСЖ предлагает «Наполи» за вингера Хвичу Кварацхелию сумму в размере 100 миллионов евро.
Парижский клуб готов сделать официальное предложение. Всё зависит от президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.
ПСЖ предлагает «Наполи» за вингера Хвичу Кварацхелию сумму в размере 100 миллионов евро.
Парижский клуб готов сделать официальное предложение. Всё зависит от президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.
и что грузин идеально впишется в его структуру игры.
и если Энрике хочет чтоб клуб подписал Кварацхелия, значит, парижане выплатят все что от них потребует владелец Напоои.
Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков.
Поэтому, точно не за 100.
Если Париж его хочет , пусть раскошеливается!
как минимум 150 млн.
А Наполи самой нет смысл держать у себя такой дорогой актив как Хвича и Осимхен если в чемпионате они были только 10-е
и в еврокубках участвовать не будут.
То есть, не будут зарабатывать в ЛЧ.
когда то Кавани который пришел в ПСЖ как раз из Неаполя.
и стал легендой Парижа.
Кто знает, может в Париже Хвича станет своим.
и что грузин идеально впишется в его структуру игры.
и если Энрике хочет чтоб клуб подписал Кварацхелия, значит, парижане выплатят все что от них потребует владелец Напоои.
Наполи нет большой нужды продавать одного из лучших своих игроков.
Поэтому, точно не за 100.
Если Париж его хочет , пусть раскошеливается!
как минимум 150 млн.
А Наполи самой нет смысл держать у себя такой дорогой актив как Хвича и Осимхен если в чемпионате они были только 10-е
и в еврокубках участвовать не будут.
То есть, не будут зарабатывать в ЛЧ.
когда то Кавани который пришел в ПСЖ как раз из Неаполя.
и стал легендой Парижа.
Кто знает, может в Париже Хвича станет своим.
P.S. Зашел на трансфермаркет: Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
Сейчас ползет вниз
P.S. Зашел на трансфермаркет: Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
Сейчас ползет вниз