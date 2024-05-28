Эдерсон может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть стан «горожан» летом.
В услугах бразильского футболиста заинтересован «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Клуб готов предложить за игрока 25 миллионов фунтов.
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть стан «горожан» летом.
В услугах бразильского футболиста заинтересован «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Клуб готов предложить за игрока 25 миллионов фунтов.
в качестве основного вратаря МанСити.
Ногами он играет неплохо, но не на уровне лучших,
а на ленточке даже лучше Эдерсона
в качестве основного вратаря МанСити.
Ногами он играет неплохо, но не на уровне лучших,
а на ленточке даже лучше Эдерсона