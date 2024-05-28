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Эдерсон может перейти в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 17:19

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть стан «горожан» летом.

В услугах бразильского футболиста заинтересован «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Клуб готов предложить за игрока 25 миллионов фунтов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
Уход Эдерсона будет потерей, но очень интересно посмотреть на Ортегу
в качестве основного вратаря МанСити.
Ногами он играет неплохо, но не на уровне лучших,
а на ленточке даже лучше Эдерсона
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:29, ред.
Центр футбола переезжает в Саудовскую Аравию...
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