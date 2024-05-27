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«Саутгемптон» хочет вернуть Лаллану

вчера, 19:57

«Саутгемптон» намерен подписать хавбека «Брайтона» Адама Лаллану.

Сообщается, что стороны ведут переговоры о переходе игрока в качестве свободного агента.

Футболист уже выступал за «Саутгемптон» с 2006 по 2014 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:28
В этом сезоне Саутгемптон забил 22 гола в последние 15 минут встреч,
и это рекорд для лиги.
Такое количество голов указывает на боевой дух команды,.
что она играет до конца....и что команда способна все 90 минут держать напряженный и высокие уровень футбола.
тогда зачем святым возрастной игрок?
если в роли сурового дядьки в раздевалке
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:16
Поможет Сауту не вылететь !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:35
в 36 лет поможет думаю святым
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:13
Думаю что переговоры пройдут успешно...
svmtgxvvdf7u
svmtgxvvdf7u
вчера в 20:02
У него есть уже опыт игры!!!
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