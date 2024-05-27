«Саутгемптон» хочет вернуть Лаллану

1716829050

вчера, 19:57

«Саутгемптон» намерен подписать хавбека «Брайтона» .

Сообщается, что стороны ведут переговоры о переходе игрока в качестве свободного агента.

Футболист уже выступал за «Саутгемптон» с 2006 по 2014 год.