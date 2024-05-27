«Саутгемптон» хочет вернуть Лаллану

«Саутгемптон» намерен подписать хавбека «Брайтона» Адама Лаллану.
Сообщается, что стороны ведут переговоры о переходе игрока в качестве свободного агента.
Футболист уже выступал за «Саутгемптон» с 2006 по 2014 год.
«Саутгемптон» намерен подписать хавбека «Брайтона» Адама Лаллану.
Сообщается, что стороны ведут переговоры о переходе игрока в качестве свободного агента.
Футболист уже выступал за «Саутгемптон» с 2006 по 2014 год.
и это рекорд для лиги.
Такое количество голов указывает на боевой дух команды,.
что она играет до конца....и что команда способна все 90 минут держать напряженный и высокие уровень футбола.
тогда зачем святым возрастной игрок?
если в роли сурового дядьки в раздевалке
и это рекорд для лиги.
Такое количество голов указывает на боевой дух команды,.
что она играет до конца....и что команда способна все 90 минут держать напряженный и высокие уровень футбола.
тогда зачем святым возрастной игрок?
если в роли сурового дядьки в раздевалке