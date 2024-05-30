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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ хочет усилиться защитником «Ливерпуля»

вчера, 12:55

ПСЖ намерен подписать защитника «Ливерпуля» Ибрахиму Конате.

Парижане ценят универсальность игрока, но на данный момент не работали над этим переходом.

Сообщается, что футболист хотел бы продлить контракт с «красными», сейчас он рассчитан до 2026 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:56
эй, парижане, здесь Мо Конате покидает Ахмат.
Раз начали с Сафонова, можно и весь РПЛ разобрать набегами.
Найдутся и защитники, и нападающие. Кубка ЛЧ вам и так не видать.
Не думаю, что найдется хоть кто то желающий уйти из Ливерпуля в ПСЖ.
Ибрахим нужен красным..
Ливерпуль может быть вынужден отказаться от Конате, когда получится купить Гонсалу Инасиу из Спортинга.
читал, что Конате рассматривается как важная фигура для Арне Слота.
конечно, тренер все еще может искать другого защитника,
ведь Матип уходит на правах свободного агента.
Таким образом, остаются Ван Дейк, Конате, Джо Гомес и Куэнса в качестве основных вариантов на позиции центрального защитника.
Зепп ван ден Берг и Рис Уильямс если не произведут впечатления в предсезонной подготовке, отдадут в аренду.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:17
Конечно приподнимет! Цена 45 млн и контракт на два года ещё! Думаю 60 точно попросят!Если не больше
drug01
drug01
вчера в 14:08
Надо определить его цену а затем вести разговор???
v95x3py9f7zh
v95x3py9f7zh
вчера в 13:57
Похоже ПСЖ хочет процентов на 70 перекроить состав.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:25
Ну Ливер за него может ценник приподнять выше его стоимости...
pau37d2cscad
pau37d2cscad
вчера в 13:16
Конате ещё красным пригодится, полезный игрок
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