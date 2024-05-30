ПСЖ хочет усилиться защитником «Ливерпуля»

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вчера, 12:55

ПСЖ намерен подписать защитника «Ливерпуля» .

Парижане ценят универсальность игрока, но на данный момент не работали над этим переходом.

Сообщается, что футболист хотел бы продлить контракт с «красными», сейчас он рассчитан до 2026 года.