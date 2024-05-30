ПСЖ хочет усилиться защитником «Ливерпуля»

ПСЖ намерен подписать защитника «Ливерпуля» Ибрахиму Конате.
Парижане ценят универсальность игрока, но на данный момент не работали над этим переходом.
Сообщается, что футболист хотел бы продлить контракт с «красными», сейчас он рассчитан до 2026 года.
Раз начали с Сафонова, можно и весь РПЛ разобрать набегами.
Найдутся и защитники, и нападающие. Кубка ЛЧ вам и так не видать.
Не думаю, что найдется хоть кто то желающий уйти из Ливерпуля в ПСЖ.
Ибрахим нужен красным..
Ливерпуль может быть вынужден отказаться от Конате, когда получится купить Гонсалу Инасиу из Спортинга.
читал, что Конате рассматривается как важная фигура для Арне Слота.
конечно, тренер все еще может искать другого защитника,
ведь Матип уходит на правах свободного агента.
Таким образом, остаются Ван Дейк, Конате, Джо Гомес и Куэнса в качестве основных вариантов на позиции центрального защитника.
Зепп ван ден Берг и Рис Уильямс если не произведут впечатления в предсезонной подготовке, отдадут в аренду.
Раз начали с Сафонова, можно и весь РПЛ разобрать набегами.
Найдутся и защитники, и нападающие. Кубка ЛЧ вам и так не видать.
Не думаю, что найдется хоть кто то желающий уйти из Ливерпуля в ПСЖ.
Ибрахим нужен красным..
Ливерпуль может быть вынужден отказаться от Конате, когда получится купить Гонсалу Инасиу из Спортинга.
читал, что Конате рассматривается как важная фигура для Арне Слота.
конечно, тренер все еще может искать другого защитника,
ведь Матип уходит на правах свободного агента.
Таким образом, остаются Ван Дейк, Конате, Джо Гомес и Куэнса в качестве основных вариантов на позиции центрального защитника.
Зепп ван ден Берг и Рис Уильямс если не произведут впечатления в предсезонной подготовке, отдадут в аренду.