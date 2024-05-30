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Стало известно, когда ПСЖ оформит трансфер Сафонова

вчера, 10:31

ПСЖ оформит трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в июне.

Сообщается, что парижане согласовали переход с «быками» и самим игроком.

Футболист подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» получит 20 миллионов евро.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:54
Придется доказывать посмотрим
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 19:26
А как деньги за трансферы проводят, при блокировке свифт?
112910415
112910415
вчера в 18:42
желаю не пропасть на лавке !
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 17:20


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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:01
Вроде бы небольшая сумма для ПСЖ, а вот для России, когда переведёшь её в рубли, получается два миллиарда. Два миллиарда!
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
вчера в 14:53
Да почему? Он будет 2 номером, то есть скорее всего будет играть в кубке Франции и каких то матчах чемпа, что бы давать ДжиДжи отдыхать. Плюс никто не исключает травму ДжиДжи или какую нибудь серьезную ошибку, и тогда Сафонов будет в старте играть! Норм все
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:28
Матэо Сафонье - звучит!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:23
когда объявят тогда и надо говорить а сейчас не стоит обсуждать того чего пока не случилось
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:13
20 лямов не хило...
А кто у быков станет на постоянку?)
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
Сериал продолжается. Как с Мбаппе. У того уже полгода оформляется и всё никак не оформится.))
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:36, ред.
Приличную сумму получит "Краснодар", которую можно потратить на усиление команды, для того, чтобы и в следующем сезоне вновь попытаться выиграть чемпионство. Думается, что с уходом Сафонова, "Краснодар" ничего не потеряет и не станет слабее, ведь есть молодой голкипер Станислав Агкацев, который уже успел достаточно успешно себя проявить в играх за "быков" и он будет достойной заменой Матвею. Агкацев - является воспитанником академии «Краснодара», ему всего 22 года и несмотря на молодость его отличает завидное хладнокровие и умение грамотно читать игру. Вратарь очень способный и со временем может вырасти в настоящего мастера высочайшего уровня.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 12:36
Человек за сидение на лавке получит миллионы, красавчик. Но как футболист рип
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:22
Удачи!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:10
Ну а чё! Зюба в МЮ было бы прикольно!
LOpp
LOpp
вчера в 12:10
Удачи Матвею в ПСЖ!
Доннарумма тот еще косячник, шанс закрепится в основе у Сафонова будет.
8ns7k5rgen8r
8ns7k5rgen8r
вчера в 12:04
Удачная сделка для Краснодара в нынешних условиях.
g9e6dta6zmkm
g9e6dta6zmkm
вчера в 12:03
Ждём с нетерпением. Ему даже дали первое место среди вратарей, задвинули Акинфеева?? Но посмотрим на результат... Игры покажут его класс...
fdz7xqa95r4k
fdz7xqa95r4k
вчера в 11:44
Уже придумали схему перевода денег в Россию.
ycj6ncvz4ukj
ycj6ncvz4ukj
вчера в 11:26
Думаю, это отличная новость для Матвея Сафонова и ПСЖ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Компани в Баварию
Сафонов в ПСЖ
Что дальше?
Дзюба в МЮ?)))
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