Стало известно, когда ПСЖ оформит трансфер Сафонова

ПСЖ оформит трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в июне.
Сообщается, что парижане согласовали переход с «быками» и самим игроком.
Футболист подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» получит 20 миллионов евро.
ПСЖ оформит трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в июне.
Сообщается, что парижане согласовали переход с «быками» и самим игроком.
Футболист подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» получит 20 миллионов евро.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Сафонов в ПСЖ
Что дальше?
Дзюба в МЮ?)))
Сафонов в ПСЖ
Что дальше?
Дзюба в МЮ?)))