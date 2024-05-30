Стало известно, когда ПСЖ оформит трансфер Сафонова

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вчера, 10:31

ПСЖ оформит трансфер вратаря «Краснодара» в июне.

Сообщается, что парижане согласовали переход с «быками» и самим игроком.

Футболист подпишет контракт до 2029 года, а «Краснодар» получит 20 миллионов евро.